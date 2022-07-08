新竹榮家首創「榮莒室」 打造滿足性需求空間

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國軍退除役官兵輔導委員會8日在新竹榮民之家為新設立的「榮莒室」舉行啟用儀式。新竹榮家表示，榮莒室僅限住在榮家的夫妻檔和單身獨居榮民申請，室內有電視可播放影片，滿足長輩生理性需求。（新竹榮民之家提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年7月8日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）新竹榮民之家首創設立「榮莒室」，未來住民或夫妻檔若有性需求，都可申請這個特殊房間，房內提供衛浴、電視等設備，盼將性健康推展至榮家的日常生活中。

國軍退除役官兵輔導委員會今天在新竹榮民之家為新設立的「榮莒室」舉行啟用儀式。新竹榮民之家表示，榮家內住民都是男、女分開居住，許多夫妻檔或獨居榮民難有機會可以在多人房內解決性需求。

榮民之家指出，「榮莒室」僅限居住在榮家的夫妻檔及單身獨居榮民申請，每次使用時間為1小時，室內除有床、浴室外，也有電視可播放性愛影片，讓住民長輩可以在裡面「做愛做的事」，滿足生理性需求。

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退輔會主委馮世寬今天出席「榮莒室」啟用儀式時致詞表示，很多人對長輩的性需求有誤解，導致老年人壓抑或隱藏性需要，希望藉由正面健康講座、研討及工作坊，鼓勵長輩透過聯誼互動，在合於情、止乎禮前提下，提供住民長輩全方位照顧，落實真正健康活躍尊嚴老化。

新竹榮家主任陳桂美指出，除設立「榮莒室」，也規劃推動性健康的知識、態度及習慣，依住民問卷調查結果，安排交誼活動及具隱密、休閒及休憩性設施，提供住民性健康環境，達到身心靈平衡。（編輯：戴光育）1110708