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基隆嶼濱海步道修繕完工開放 恢復觀海導覽遊程

2022/7/10 17:15
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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）基隆嶼濱海步道修繕工程去年11月10日開工，歷經天候考驗今天順利開放，並恢復濱海步道觀海導覽遊程，遊客可步行在全新的濱海步道上，享受壯闊的山海美景。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯下午透過新聞稿表示，基隆嶼濱海步道因年代久遠、老舊損壞亟需整修，市府去年向交通部觀光局爭取補助經費進行全線修繕，包含步道、涼亭、指標、護欄、觀景平台等相關設施更新，今年4月1日開放登島時，遊客無法進入全部濱海步道參觀，所以另以和平島皇帝殿、潮境公園、望海巷景觀橋等海上巡航補足豐富性。

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如今基隆嶼濱海步道完工開放，恢復原本2合1 、3合1及4合1的濱海步道觀海導覽遊程。旅客可以選擇全程約2小時的登島＋繞島2合1行程，探訪基隆嶼濱海步道景點，也可以加上登頂，參加約3.5小時的3合1行程，登上基隆嶼燈塔，或是再增加到象鼻岩的海上巡航，完整體驗基隆嶼遊程的旅遊魅力。

曾姿雯表示，市府從2019年起開放民眾登島旅遊，今年自4月1日至10月31日開放基隆嶼登島，統計至昨天已有1萬7484人登島，還有2萬8503人已完成預約登島。隨著基隆嶼濱海步道完工開放，旅客可參加基隆嶼遊程，尋訪基隆海檻等「基隆嶼十景」，還可安排八斗子漁港、海科館、潮境公園、忘憂谷深度小旅行，歡迎暑假遊基隆，登上台灣龍珠「基隆嶼」。（編輯：方沛清）1110710

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