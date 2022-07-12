蔡炳坤腦中風住院 黃珊珊：市政有職務代理人

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北市副市長蔡炳坤昨晚腦中風緊急手術後，入住加護病房觀察治療。台北市副市長黃珊珊今天表示，先以市政為重，且工作都會有職務代理人，不用擔心市政會停擺。

蔡炳坤昨晚在餐敘中突然倒下，緊急送醫治療，經診斷為右腦出血性中風。北市聯合醫院表示，蔡炳坤手術完後入住加護病房，目前生命徵象穩定，未來一週為關鍵觀察期。

黃珊珊今天出席「美食在台北‧逗陣呷艋舺」活動記者會時，媒體聯訪詢問台北市政府3個副市長中，蔡炳坤現在生病倒下，若黃珊珊要投入台北市長選戰，市政是否會受影響。

她表示，目前蔡炳坤仍在住院治療，大家先以市政為重，並指台北市政府不會因個人影響，市府工作一定都會有相關安排和職務代理人處理，不論是誰都一樣，不用擔心市政會停擺。

媒體問如何看民進黨台北市長參選人陳時中說政務官是自由業？黃珊珊認為，政務官是責任制工作，並非可隨便自由和工作上來來去去，而是要負很大責任，自己和北市府各局處首長都是政務官，一定要將責任做好才是最重要的。

對於陳時中將卸任衛福部長和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作，黃珊珊說，防疫工作是不可能停下來，目前北市單日仍有2000多人染疫，任何工作都不會因人設事，一定會有人做，只是做決策和領導者相對重要，並說自己現在是以市政為重。

她表示，全國單日確診者仍有數萬人，現在更憂心新病毒的衝擊，現在疫情雖然平穩但並未消失。

媒體問，許多業者受疫情影響生計？黃珊珊表示，今年疫情並未升級至三級警戒，但受許多民眾自主封城不出門消費，許多業者生計受創卻又無法比照去年可領停業補助，尤其餐飲業受影響更甚，北市振興方案下週將率先推出，同時會向議會爭取相關預算。（編輯：李亨山）1110712