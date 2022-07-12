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新竹市公共自行車升級啟動 年底全市達70站

2022/7/12 13:31
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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市政府啟動公共自行車升級YouBike 2.0計畫，除既有50站採共站營運，今年也增設20處全新站點，採3階段啟用，首波7站今天正式上路。

新竹市代理市長陳章賢今天出席YouBike 2.0啟用典禮時表示，既有的1.0系統在新竹市有50站，加上增設20處全新站點，今年底全市將達70站，明年再增30站，另加上園區15站等，全市累計將達119站。

新竹市政府交通處長倪茂榮指出，竹市YouBike從民國105年5月起營運，獲得市民好評，截至今年6月，累積突破700萬使用人次，足見民眾對於使用YouBike的肯定。

「不只設站容易，停電也能租借」，微笑單車董事長劉麗珠表示，YouBike2.0不只優化所有1.0缺點，城市也不會因2.0介入導致市容變亂，仍維持1.0秩序。

交通處提供新聞資料說明，YouBike2.0第一階段新設7站點，以校園周邊為主，包含建功高中、世界高中、新竹中學、育賢國中、新科國中、竹蓮國小及民富國小，並完成既有50站點共站。（編輯：方沛清）1110712

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