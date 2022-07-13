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4歲童患腦瘤網友集氣盼康復 開刀搶救仍不治

2022/7/13 11:43
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（中央社記者蘇木春台中13日電）彰化縣4歲蔡姓男童罹患腦瘤且曾COVID-19確診，日前被送醫搶救，男童家屬友人上網請網友集氣，許多網友留言加油打氣，但男童昨天上午緊急開刀引流，今天凌晨仍宣告不治。

一名網友昨天在臉書社團「爆廢公社」貼文表示，朋友的小孩10日突然頭痛不已，緊急送往彰濱秀傳紀念醫院急救，再轉送台中榮民總醫院救治，醫院檢查出男童患有腦瘤，且曾患有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

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網友指出，經醫療團隊緊急開刀後，男童對燈光、身體與腳板刺激皆無反應，醫師研判可能腦死或成植物人，盼網友們幫忙集氣希望能有奇蹟。許多網友轉貼貼文，並留言為男童加油打氣。

台中榮總今天告訴中央社記者，男童到院後經檢查腦部有約6公分大的腦瘤，且腦瘤壓迫到腦幹，造成腦脊髓液阻塞，昨天上午緊急開刀引流並使用葉克膜，但男童今天凌晨1時多仍宣告不治。（編輯：郭諭儒）1110713

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