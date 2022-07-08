MIS-C重症7歲女童未確診研判曾染疫 20多歲男解隔後癌逝

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8日新增7歲女童MIS-C重症，女童雖未確診，但有症狀且N抗體陽性，研判曾染疫。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北8日電）指揮中心宣布，國內新增3萬314例COVID-19本土病例，中重症增311例、其中131人死亡；今天新增7歲女童MIS-C重症，女童雖未確診，但有症狀且N抗體陽性，研判曾染疫。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥宣布，今天新增3萬314例本土病例，比昨天少1000多例，比上週五少了5000多例，雖然降幅不大，但持續緩步下降；另增163例境外移入個案。

莊人祥指出，確診個案新增311例中重症個案，包括195例中症、116例重症，其中131人死亡，死亡個案年齡介於20多歲至90歲以上，127例具慢性病史、82人未打滿3劑疫苗，52例從未接種疫苗，65人年齡超過80歲。

據統計，今年1月至7月7日，本土輕症、無症狀個案累計394萬8034例、占99.56%，中症累計9972例、占0.25%，重症累計7684例、占0.19%，其中死亡累計6606人。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，最年輕死亡個案為一名20多歲男性，有癌症轉移慢性病史、沒接種疫苗，4月22日因癌症併發症住院、入院時PCR陰性，住院期間、5月29日採檢陽性，曾用瑞德西韋藥物治療染疫引發的肺炎，儘管6月13日解隔條件仍持續住院，不幸於7月1日因癌症惡化過世，主要死因為肺炎及癌症轉移。

羅一鈞說，今天新增1例兒童併發多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症，個案為一名7歲女童、無慢性病史，6月1日曾接種1劑輝瑞兒童疫苗，同住家人曾於5月23日快篩陽性，女童當時快篩陰性。

他表示，6月29日女童出現發燒、全身紅疹、嘔吐腹瀉、活力及胃口下降等症狀，7月3日到急診檢查，發現有結膜炎、草莓舌、頸部淋巴結腫，發炎指數及肝指數增高，這名個案雖然從未確診COVID-19，送醫時PCR也陰性，但經檢驗N抗體為陽性，顯示近期曾染疫，懷疑為MIS-C收治住院並使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計92例，22案例是腦炎、17名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、33例MIS-C，3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有22人死亡，7例腦炎、4人肺炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。（編輯：陳政偉）1110708