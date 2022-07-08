台大收治2童染疫併中風 籲打疫苗防Omicron重症

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）國內COVID-19疫情趨緩，但台大醫院今天發布數據，Omicron疫情期間，收治2名兒童染疫合併中風案例，施打2劑疫苗可提升8至9成保護力，並降低重症，建議家長應盡速讓孩子接種。

首批莫德納嬰幼兒疫苗最快21日開打，台大醫院今天舉行「小朋友確診怎麼辦，兒童疫苗該如何施打」認識兒童疫苗衛教活動。小兒部副主任張鑾英簡報指出，從包括急診、住院、門診等數據可發現，兒童確診及住院個案大都是尚未打疫苗的幼童，且兒童的家庭傳播率高達9成，相較成人也更容易出現發高燒、胃口及活力變差、尿量減少、腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀。

小兒部主任李旺祚簡報指出，台大設置兒童、青少年染疫後併發中風、腦炎等神經學併發症通報系統，全台10多家分布在不同區域的醫院參與，自6月中至今共統計1163人次，平均年齡6歲左右，其中有404人、約1/3住院。

李旺祚表示，住院者中有37%出現神經相關症狀，常見活動力下降、發燒抽筋、頭痛、肌肉痠痛、嗜睡等表現，少數比較嚴重者甚至出現幻覺等狀況。

李旺祚說，共13名住院患者疑似或診斷腦炎，占9%，甚至有2名孩童合併中風情況，包括一名12歲男童，初期右側麻木、沒有力氣，透過磁振造影MRI可發現腦和血管都變化，沒有特別治療，目前恢復情況良好。

另一名8歲男童較嚴重，發燒、抽搐外，還出現肝腎功能異常，MRI顯示發炎反應併局部缺血，並有明顯血管病變，經使用瑞德西韋、免疫球蛋白等藥物治療後，出院恢復良好。

李旺祚強調，因感染Omicron變異株住院兒童中，腦炎與疑似腦炎的個案明顯比原始株高，中風與腦血管病變也可遇見的神經併發，還有孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）可能造成的狀況，台大光是近兩週就收治至少3名相關病患，應特別留意。

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台大兒童醫院院長黃立民表示，預防兒童染疫後合併中風或MIS-C最重要的方法，為施打2劑新冠疫苗，以提升8至9成保護力，建議家長應盡速讓孩子接種疫苗。

家長擔心接種疫苗所引發不良反應如心肌炎等。小兒心臟科主任王主科簡報表示，目前疫苗導致的心肌炎發生機率，平均約10萬分之1，即使風險最高的青少年男性也只有萬分之1，且多為輕症，極少有死亡案例，幾乎不會留下後遺症。（編輯：管中維）1110708