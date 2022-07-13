成大教授許忠信 將再參選台南市長

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曾參選台南市長失利的前台聯立委許忠信（前中）近日在台南永康成立服務處，預計14日上午將宣布再次參選台南市長。圖為2018年間許忠信赴台南市選委會登記參選。中央社記者楊思瑞攝 111年7月13日

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）4年前投入台南市長選戰失利的前台聯立委、成大法律系教授許忠信，近日在永康區成立服務處，預定明天上午在服務處宣布再次參選台南市長。

許忠信在2018年以無黨籍身分投入本屆台南市長選舉，最後獲得4萬5168票，得票率約4.67%，在6名候選人中排名第5，選後持續透過社群網站發表與台南文史有關的文章，獲得不少網友好評。

許忠信於6月底在臉書發文，近日喬遷至永康區永大路三段的服務處將長期提供網路、電話與實體法律服務，歡迎有需要者前往利用，今天則有支持者發簡訊指出，許忠信獲得前台南縣長蘇煥智支持，將再次投入台南市長選戰，預定明天上午在服務處對外說明。

許忠信下午接受電話訪問時表示，自己是法律、財經學者出身，希望有機會以專業來解決市政問題。

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今年底台南市長選舉，民進黨籍台南市長黃偉哲尋求連任，中國國民黨將由台南市議員謝龍介參選。

另外，4年前在市長選戰中拿到8萬4153票、排名第4的伍彩集團總裁林義豐近日也有動作，除了曾與台北市長柯文哲見面會談，還將於16日在台南市南區舉辦「豐哥強勢回歸趴」活動，安排多名嘻哈歌手出席表演，但至今尚未宣布是否再次參選。（編輯：黃世雅）1110713