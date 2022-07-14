柯文哲最後一次施政報告 王世堅送往台東單程車票

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台北市長柯文哲14日任內最後一次赴議會進行施政報告，民進黨籍議員王世堅（圖）現場拿出往台東單程車票手板，車次、座位都有隱喻，建議柯文哲卸任後應完成赴台東行醫的心願。中央社記者張新偉攝 111年7月14日

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北14日電）台北市長柯文哲今天是任內最後一次赴議會施政報告，議員王世堅送上12月25日往台東單程車票的看板，車次、座位藏隱喻，並建議柯卸任後應完成赴台東行醫的心願。

柯文哲下午率台北市政府局處首長赴北市議會施政報告，民進黨市議員王世堅過去在施政報告前都會送上「禮物」表達對柯文哲不滿。王世堅今天送上一張12月25日從台北到台東的大型單程車票字版，車次「881」、座位「1車57號」，因柯文哲過去提過自己智商157，意味諧音「byebye 157」。

王世堅說，柯文哲在2017年底公開提過，就任市長時，第一年亂當、第2年做不好、第3年才穩定，且稱就任市長後，把所有人當病人，但柯現在提及會把人當人看待，「謝謝你喔」，其實最重要的是，柯文哲曾說過若連任不成功，要前往台東當醫生。

王世堅表示，他認為提升偏鄉醫療刻不容緩，所以當時就曾呼籲市民，請成就柯文哲心願，所以今天特別送上12月25日從台北至台東單程車票，且上面有相關數字，希望柯文哲自行解讀。

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王世堅發言完後把大型單程車票的字版拿給坐在位置上的柯文哲，最後由北市府幕僚收下。

此外，台北市副市長蔡炳坤11日晚間右腦出血性中風，手術完陷入深度昏迷，仍在加護病房觀察，北市議會議長陳錦祥在柯文哲施政報告前說，蔡炳坤為市政勞心勞力，希望大家替蔡炳坤加油，祝福早日康復。（編輯：李亨山）1110714