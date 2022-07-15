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2022嘉義好神活動開跑 來嘉逗熱鬧

2022/7/15 14:59（7/15 15:11 更新）
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嘉義縣長翁章梁（右6）15日宣布2022嘉義好神活動開跑，26日由布袋過溝建德宮「火燈夜巡」揭開序幕，8月還有「迎大士爺創意踩街」等活動輪番上陣。中央社記者姜宜菁攝 111年7月15日
嘉義縣長翁章梁（右6）15日宣布2022嘉義好神活動開跑，26日由布袋過溝建德宮「火燈夜巡」揭開序幕，8月還有「迎大士爺創意踩街」等活動輪番上陣。中央社記者姜宜菁攝 111年7月15日
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（中央社記者姜宜菁嘉義縣15日電）嘉義縣長翁章梁今天宣布，嘉義好神活動開跑，26日由布袋過溝建德宮「火燈夜巡」揭開序幕，8月還有「迎大士爺創意踩街活動」等活動輪番上陣，歡迎民眾來嘉逗熱鬧。

翁章梁、嘉義縣府文化觀光局長許有仁、建德宮董事長陳國偉、大士爺廟董事長周漳炎等人出席宣傳記者會，電音三太子在記者會上勁歌熱舞。

翁章梁致詞時表示，嘉義好神活動今年主題以「福氣臨門．平安歸」為主題，透過好神系列活動及到廟參拜，讓民眾接福氣、平安到，也從中了解宮廟沿革與人文故事。

翁章梁說，今年結合地方習俗文化，將民眾與宗教之間的信仰與祈福規劃五大特色，包含好神淨福、好神演藝、好神手作、好神逗趣以及創意點燈，打造層亮式4米高充氣巨型火把，並由福祿壽三仙帶領大家一同踩街，為今年「嘉義好神」添加新魅力。

翁章梁強調，不論火燈夜巡或大士爺祭都非常精彩，近年舉辦也越來越多人參與，今年與病毒共存回歸舉行，盼大家來共襄盛舉。

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許有仁介紹，7月26至28日由布袋過溝建德宮「火燈夜巡」揭開精彩序幕，民眾可自製火燈夜巡祈福火把，一同加入夜巡行列探索廟宇文化，接續8月15日舉行「迎大士爺創意踩街活動」，及8月18至20日大士爺廟「大士爺祭」

嘉義縣府提醒民眾，活動期間需配合中央流行疫情指揮中心各項防疫政策，保護自己的同時也保護他人，其他詳細相關活動訊息可上嘉義縣文化觀光局臉書粉絲專頁查詢。（編輯：謝雅竹）1110715

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