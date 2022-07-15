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雲嘉南澎湖偏鄉免費早篩肺癌 X光巡迴車啟航

2022/7/15 18:11（7/15 18:21 更新）
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國際扶輪3470地區各扶輪社捐贈新台幣250萬元，攜手成功大學醫學系等單位打造「早期肺癌篩檢－X光偏遠鄉鎮普篩檢巡迴車計劃」，15日啟航，將巡迴雲嘉南等偏鄉地區為民眾篩檢。 中央社記者姜宜菁攝 111年7月15日
國際扶輪3470地區各扶輪社捐贈新台幣250萬元，攜手成功大學醫學系等單位打造「早期肺癌篩檢－X光偏遠鄉鎮普篩檢巡迴車計劃」，15日啟航，將巡迴雲嘉南等偏鄉地區為民眾篩檢。 中央社記者姜宜菁攝 111年7月15日
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（中央社記者姜宜菁嘉義市15日電）國際扶輪3470地區各扶輪社捐贈新台幣250萬元，攜手成功大學醫學系等打造X光巡迴車計畫，今天啟航將巡迴雲嘉南澎湖偏鄉免費進行防範肺癌普篩及追蹤，預計約1萬人可受惠。

國際扶輪3470地區今天在嘉義基督教醫院舉行「早篩肺癌、防範未然」早期肺癌篩檢之X光普篩巡迴車啟動記者會，在嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、台南市副市長趙卿惠、民進黨立委王美惠等人見證下，舉行啟航儀式，期待提高肺癌篩檢率，早期診斷，早期治療，提升痊癒率。

國際扶輪3470地區總監周伯良表示，雲嘉南偏鄉地區醫療資源較匱乏，號召國際扶輪3470地區各扶輪社及國際扶輪台灣總會共同捐資250萬元，結合成功大學醫學系等單位共同攜手打造「早期肺癌篩檢－X光偏遠鄉鎮普篩檢巡迴車計劃」，預約計有1萬人可受惠。

周伯良提到，巡迴車服務範圍為雲嘉南、澎湖地區偏鄉，今年10月底前規劃至少14個場次，地點及時間即日起由雲嘉南地區扶輪社安排路線、時程，陸續公布，服務對象以50歲以上民眾為主，有意願接受篩檢服務的民眾可就近與各扶輪社聯繫。

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成大醫學院長沈延盛指出，衞福部國民健康署7月1日啟動LDCT（低劑量電腦斷層））肺癌篩檢計畫，雲嘉南地區是肺癌高發生率、年紀老化地區，且幅員遼闊，若要讓長輩到院做LDCT篩檢，舟車勞頓會讓他們吃不消。

沈延盛表示，巡迴車配置無骨X光數位攝影及AI（人工智慧）模型，判讀胸腔X光影像，找出偏鄉高危險的病人，再回到醫院做標準檢查、治療，可有效達到早期示警目的。（編輯：戴光育）1110715

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