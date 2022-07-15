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耗資460萬元打造 12.5公尺高巨大天香點燃

2022/7/15 18:37（7/16 10:35 更新）
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宜蘭頭城順天府為祈求疫情早日消散、國泰民安，特別斥資打造號稱全台最高、最重的大天香，高達12.5公尺，約有4層樓高，15日正式燃香祈福，推估可燒上1個月。（讀者提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年7月15日
宜蘭頭城順天府為祈求疫情早日消散、國泰民安，特別斥資打造號稱全台最高、最重的大天香，高達12.5公尺，約有4層樓高，15日正式燃香祈福，推估可燒上1個月。（讀者提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年7月15日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）宜蘭頭城順天府為祈求疫情早日消散、國泰民安，以新台幣460萬元打造號稱全台最高、最重的大天香，高12.5公尺，重4368公斤，約4層樓高，今天點燃祈福，預計燒上1個月。

廟方表示，配合明天（農曆6月18日）是池府王爺誕辰，下午邀請立法院長游錫堃、內政部長徐國勇與宜蘭縣長林姿妙等，共同主持這柱大天香點燃祈福儀式。

廟方指出，順天府主祀池府王爺，至今有192年歷史。1996年，為紀念池府王爺千秋暨開蘭200週年紀念，曾委託製香廠「己文堂」製作高6.63公尺、直徑1.25公尺、重量2160公斤的天香。1999年再製第2支天香，高10.06公尺、直徑1.4公尺、重3000公斤，總經費約100萬元，當時是台灣有史以來最高、最重的香柱，光燒就燒了近一個月。

順天府總幹事宋來泉說，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，相傳為救世人而與瘟神交涉、犧牲生命的池府王爺，在前年以祈求「風調雨順、國泰民安」為由，透過乩身指示廟方再製第3柱大天香，地方與信徒嘖嘖稱奇，之後再委託「己文堂」製作。為製作大天香，廟方先購置烘乾機、八卦底座及燈光等設備，花了240萬元。

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己文堂負責人林建宏說，第3柱大天香動員10名師傅，花費10個月時間循古法，將含有肉桂與沉香的香粉和水壓成1至2公分厚的黏土片，包覆在香芯上，經低溫烘乾後，再黏下一層，反覆進行20多次，成本達220萬元，不含工錢，費用全由香廠吸收，將把這柱大天香敬獻給池府王爺。

林建宏表示，第3柱大天香預計可燒1個月，但實際燃燒時間，要視天氣而定，若風大會加速燃燒。（編輯：張銘坤）1110715

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