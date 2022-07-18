更多編輯台推薦新聞：
動滋健身券1000元開放登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元開放登記 抽籤資格、領用方式一次看

旅法藏人疑遭中國老闆殺害 巴黎街頭爆發抗中情緒
國際

旅法藏人疑遭中國老闆殺害 巴黎街頭爆發抗中情緒

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟
國際

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐洲議會高層明天首度正式訪台 副議長將晉見蔡總統
首頁 / 地方

尖石鄉水蜜桃銷售不佳 公所推優惠助果農度難關

2022/7/18 17:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）尖石鄉的高山水蜜桃因梅雨季影響產量，加上受疫情造成觀光客減少，銷售不佳，農民生計困難，鄉公所推出優惠活動、加強宣傳，盼助果農度難關。

尖石鄉公所透過新聞稿表示，每年6月至7月是尖石水蜜桃產季，鄉內小農皆仰賴這波產季果品銷售，維持生計，但今年受梅雨季影響，造成水蜜桃約5成農損，也造成產量減少。

尖石鄉公所指出，除產量下降外，在銷售方面，受到疫情影響，尖石鄉觀光客源減少，再加上網路平台銷售量不好，導致水蜜桃難以銷售的困境，果農損失慘重。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

尖石鄉公所表示，希望民眾能多支持在地水蜜桃，今年網路銷售平台推優惠活動，在平台上訂購滿額贈限量小方巾，買10盒就送1盒12粒裝水蜜桃禮盒等。

新竹縣長楊文科指出，尖石鄉水蜜桃生長在高海拔、水質優、土壤肥沃、日夜溫差大並常瀰漫著霧水的環境，品質很好，而栽植水蜜桃相當不易，費時又耗成本，邀請民眾共同支持農民，助果農度過銷售困境。（編輯：方沛清）1110718

楊文科
竹縣公告15處危險水域禁止游泳 出動水安小組巡查 尖石鄉養老聯絡道路完工 提升在地交通安全
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族