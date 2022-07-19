北市三腳督恐棄保 黃珊珊：黨意凌駕民意時代已過

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）台北市長年底選舉進入「三腳督」局面，獲民眾黨主席柯文哲支持參選的台北市副市長黃珊珊今天談及是否擔心棄保效應，認為黨意凌駕民意時代已過，「比賽，根本還沒開始」。

年底九合一選舉，台北市長參選人大致底定，民進黨提名前衛福部長陳時中、國民黨提名立委蔣萬安，民眾黨主席柯文哲則支持台北市副市長黃珊珊參選，目前選情為「三腳督」局勢。

對此，黃珊珊今天透過臉書發文表示，這幾天常被問到「擔不擔心棄保」，認為「民主不該棄保，需要選賢與能」。

她說，面對選情，自己卻想先宣傳兩件事，包括北市振興方案將出爐和城市博覽會將登場，光這兩案的討論、籌備會議和既定行程，就已經非常忙碌，同時也感謝同仁團結一致、力拚交出漂亮成績單，以銘刻這些日子的努力。

黃珊珊說，「把事情做好，就是最好的準備」，善盡手上的職責，才能抬頭挺胸、無愧無畏地向前邁進。

她說，黨意凌駕民意的時代已經過去，若認為選民會依顏色投票、可以隨意被操弄，是低估台北市民的智慧；市民會從市政的專業度、熟悉度來做出選擇，保住最有能力的人，這就是選賢與能。

黃珊珊表示，提出市政願景，讓睿智的市民做出選擇，這就是民主精神。而勤政與能力，是市民選擇的唯一依歸。「比賽，根本還沒開始」。（編輯：張銘坤）1110719