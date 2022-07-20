更多編輯台推薦新聞：
書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考
文化

書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶
運動

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
西歐熱浪肆虐 聯合國：極端高溫將成夏季常態至少持續到2060
首頁 / 地方

新北嬰幼兒莫德納疫苗21日開打 第2期同步開放預約

2022/7/20 10:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市6個月至5歲幼兒第1劑莫德納疫苗將於21日開始接種，第2期也同步開放接受預約，預計28日開始接種，除醫院診所，新增鶯歌南靖市民活動中心、林口三井Outlet專診接種站。

新北市政府衛生局長陳潤秋今天上午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情應變會議中表示，全球疫情近期上升，全球報告Omicron亞型BA.4、BA.5病例持續增加，且在部分國家成為主流株，造成疫情快速回升。

陳潤秋說，新北居家照護累計康復解隔人數71萬6000餘人，加上照護中的1萬4000餘人，共約73萬人，多由診所照護。

新北市21日開始至24日接種6個月至5歲幼兒的第1劑莫德納疫苗，由亞東、雙和、市立聯醫三重院區、台北慈濟、淡水馬偕、恩主公醫院等6家醫院專診接種，其他醫療院所與接種站將陸續開設。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於第2期的預約將從21日開始至26日接受預約，並於28日至31日開始接種，除248家醫院診所、29家衛生所，還增加鶯歌南靖市民活動中心、林口三井Outlet嬰幼兒專診接種站。

新北市長侯友宜表示，防疫指揮權責仍由中央指揮，新北等地方政府都是執行單位，新北疫情是重中之重，並由基層扛起責任。新北的疫情緩降，但下降幅度不大，仍要戰戰兢兢；中央雖防疫逐漸鬆綁，但不能忘記個人防疫。（編輯：張芷瑄）1110720

陳潤秋
新北6個月大到5歲COVID-19疫苗 14日起預約接種 中央要求補充恩恩案報告資料 新北：會依來文回覆
侯友宜
林佳龍：若當選 補助新北65歲以上長輩裝假牙 林佳龍：公布恩恩案資料 讓社會回到理性討論
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族