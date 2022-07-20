新北嬰幼兒莫德納疫苗21日開打 第2期同步開放預約

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市6個月至5歲幼兒第1劑莫德納疫苗將於21日開始接種，第2期也同步開放接受預約，預計28日開始接種，除醫院診所，新增鶯歌南靖市民活動中心、林口三井Outlet專診接種站。

新北市政府衛生局長陳潤秋今天上午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情應變會議中表示，全球疫情近期上升，全球報告Omicron亞型BA.4、BA.5病例持續增加，且在部分國家成為主流株，造成疫情快速回升。

陳潤秋說，新北居家照護累計康復解隔人數71萬6000餘人，加上照護中的1萬4000餘人，共約73萬人，多由診所照護。

新北市21日開始至24日接種6個月至5歲幼兒的第1劑莫德納疫苗，由亞東、雙和、市立聯醫三重院區、台北慈濟、淡水馬偕、恩主公醫院等6家醫院專診接種，其他醫療院所與接種站將陸續開設。

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至於第2期的預約將從21日開始至26日接受預約，並於28日至31日開始接種，除248家醫院診所、29家衛生所，還增加鶯歌南靖市民活動中心、林口三井Outlet嬰幼兒專診接種站。

新北市長侯友宜表示，防疫指揮權責仍由中央指揮，新北等地方政府都是執行單位，新北疫情是重中之重，並由基層扛起責任。新北的疫情緩降，但下降幅度不大，仍要戰戰兢兢；中央雖防疫逐漸鬆綁，但不能忘記個人防疫。（編輯：張芷瑄）1110720