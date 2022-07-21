竹北西區首座非營利幼兒園動土 將提供平價教保

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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）新竹縣文小十非營利幼兒園今天動土，預計明年7月完工，縣長楊文科出席表示，這是竹北市西區首座非營利幼兒園，將提供更多平價化的教保服務選擇，降低家長負擔。

新竹縣政府舉辦文小十非營利幼兒園動土典禮，縣府提供新聞資料指出，文小十是竹北市西區第一座非營利幼兒園，選址在竹北市環北路五段、新光五街交岔路口，歷經4次流標及2次提報國教署重新追加經費後，於今年4月29日順利決標。

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縣府表示，文小十非營利幼兒園興建工程預計在民國112年7月竣工後，同年的9月招生開辦，預計招收8班共212名幼兒，包含2至3歲的幼兒2班32人、3歲至入國小學前幼兒6班180人。

楊文科表示，文小十非營利幼兒園為綠建築，將採用多元豐富的色彩設計，營造活潑氣氛，也打造安全的學習環境，而透過設置非營利幼兒園，也能提供家長更多元選擇，且收費平價，減輕家長負擔。（編輯：方沛清）1110721