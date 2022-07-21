更多編輯台推薦新聞：
台灣推廣賞鳥旅遊 觀光局參展英國民眾驚豔
國際

台灣推廣賞鳥旅遊 觀光局參展英國民眾驚豔

羽生結弦：平昌冬奧2連霸後 就曾考慮退役
運動

羽生結弦：平昌冬奧2連霸後 就曾考慮退役

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶
運動

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹北西區首座非營利幼兒園動土 將提供平價教保

2022/7/21 14:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）新竹縣文小十非營利幼兒園今天動土，預計明年7月完工，縣長楊文科出席表示，這是竹北市西區首座非營利幼兒園，將提供更多平價化的教保服務選擇，降低家長負擔。

新竹縣政府舉辦文小十非營利幼兒園動土典禮，縣府提供新聞資料指出，文小十是竹北市西區第一座非營利幼兒園，選址在竹北市環北路五段、新光五街交岔路口，歷經4次流標及2次提報國教署重新追加經費後，於今年4月29日順利決標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

縣府表示，文小十非營利幼兒園興建工程預計在民國112年7月竣工後，同年的9月招生開辦，預計招收8班共212名幼兒，包含2至3歲的幼兒2班32人、3歲至入國小學前幼兒6班180人。

楊文科表示，文小十非營利幼兒園為綠建築，將採用多元豐富的色彩設計，營造活潑氣氛，也打造安全的學習環境，而透過設置非營利幼兒園，也能提供家長更多元選擇，且收費平價，減輕家長負擔。（編輯：方沛清）1110721

楊文科
智邦竹北新廠動工 打造創新研發與智慧製造中樞 芎林公四特色公園23日啟用 水霧設施涼爽一夏
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族