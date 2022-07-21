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嘉縣幼兒莫德納疫苗22日開打 衛生局提醒先預約

2022/7/21 18:43
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（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）嘉義縣6個月至5歲嬰幼兒莫德納COVID-19疫苗明天開打，衛生局提醒先至嘉義縣疫苗預約系統預約，再依預約時間前往合約醫療院所施打。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，滿6個月至5歲（6歲以下）莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，22日起全縣31家合約院所（含衛生所）提供接種服務，但要先至嘉義縣疫苗預約系統（https://vaccine.mid.com.tw/）預約。

趙紋華說，為方便家長假日帶幼兒接種，各鄉鎮市衛生所特別在23、24日加開假日門診，呼籲家長攜帶幼兒健保卡、兒童健康手冊，並填寫接種意願書，依預約時段踴躍接種。

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另外，中央22日起開放50歲以上民眾第4劑疫苗接種，與第3劑間隔應滿5個月以上。50歲以上民眾可以自行至合約醫療院所施打，但若要注射Novavax疫苗，還是要先預約。

趙紋華指出，醫事人員、機場港口、航空機組員、居家檢疫相關工作人員、機構與社福照護系統相關工作人員，可評估自身染疫風險和意願接種第4劑，也可透過嘉義縣疫苗預約系統預約接種。（編輯：唐聲揚）1110721

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