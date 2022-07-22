蔡總統楠梓參香揭匾 肯定高雄打造科技重鎮

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總統蔡英文（前排右5）22日在高雄市長陳其邁（前排右4）陪同下，前往楠梓右昌元帥府參香並揭匾，隨後轉往「茶的魔手」飲料店關心店家生意，以實際行動支持在地觀光與消費。中央社記者洪學廣攝 111年7月22日

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）總統蔡英文今天上午前往高雄楠梓右昌元帥府參香揭匾，她致詞時肯定高雄市長陳其邁建設有成，未來中央將持續支持高雄，讓高雄作為下個世代科技重鎮，年輕人得以返鄉。

總統蔡英文上午在高雄市長陳其邁陪同下，前往楠梓右昌元帥府參香並揭匾。隨後轉往對面的建佑藥局，了解高雄基層藥局辦理「送藥到府專案」流程跟成果，最後到「茶的魔手」飲料店關心店家生意，以實際行動支持在地觀光與消費。

蔡總統致詞時細數長照2.0、租金補貼、育兒津貼等政策，肯定台灣防疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）有成，是個了不起的國家。

蔡總統參香後致詞表示，台灣這幾年受到疫情衝擊，但民眾表現得非常好，很團結也很守規矩地戴口罩，現在正要開始朝向正常生活。而陳其邁也將高雄疫情掌握得很好，地方建設也不遺餘力。

蔡總統提到，雖然受到疫情影響，但台灣經濟仍穩定成長，國際社會更認為台灣經濟穩定、有效控制疫情，民主表現值得稱讚，是個了不起的國家。台灣除了健保，長照預算也在不斷增加，更追加租金補貼、育兒津貼等預算，照顧年輕人跟一般家庭。

蔡總統說，只要在地有需求，地方跟中央政府能力所及一定盡力做到。如今台積電要來高雄設廠，5G產業要在高雄發展，中央一定會全力支持，讓高雄作為下個世代的科技重鎮，也讓越來越多高雄年輕人返鄉工作。

此外，擔任右昌元帥府多年的主委、現任無黨籍高市議員陳善慧會後接受媒體聯訪也感謝蔡總統支持兌現地方建設支票，並肯定陳其邁「2年拚4年衝勁」持續加強地方基礎建設，但對年底選情，陳善慧則說「各自努力」。（編輯：郭諭儒）1110722