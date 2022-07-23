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溪州鄉黑泥季登場 親子體驗割稻變身泥人

2022/7/23 14:29（7/23 14:57 更新）
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「黑泥季」23日在彰化縣溪州鄉登場，吸引親子體驗割稻、化身泥人在黑泥田玩耍。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 111年7月23日
「黑泥季」23日在彰化縣溪州鄉登場，吸引親子體驗割稻、化身泥人在黑泥田玩耍。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 111年7月23日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣23日電）「黑泥季」今天、明天在彰化縣溪州鄉登場，田裡結實纍纍的稻穗，吸引親子體驗割稻、在黑泥田玩耍，由於適逢護水運動10週年，也邀農委會主委陳吉仲與護水戰士復刻當年行動。

彰化縣溪州鄉「黑泥季」今天、明天登場，今年以「護水十年，江湖稻義」為主題，行政院農業委員會主委陳吉仲、作家兼農村運動工作者吳音寧、農委會水保局長李鎮洋等人出席，陳吉仲與10年前一起「護水」的農民共同祭天後，進行割稻起義活動，並將「溪州尚水友善農產」推薦給遊客，展現農村創生新樣貌。

溪州鄉一群農民與青年10年前挺身保護農業用水資源，最終護水成功，今天舉辦10週年紀念活動，許多當年護水老農與青年今天齊聚傳承守護水田精神，現場也規畫流域藝術展、田間搖滾、泥地玩法、故事手作、黑金商店街及農萊市集等，吸引親子在黑泥田盡情玩耍。

水保局透過新聞稿表示，濁水溪如母親之河，孕育著彰化地區豐富物產，23日、24日邀民眾到「純園」田裡玩，「純園」為台灣農村作家吳晟發起的平地造林，結合周邊友善耕作田區，提供民眾安心玩泥巴、農村藝術、展演、市集、共學講堂、手作體驗等多元活動。

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根據現場展出資料，2011年春天，「中科四期調度使用農業用水計畫工程」已經發包後，濁水溪流域裡的莿仔埤圳沿線農民才發現，賴以灌溉，但已來4天、停6天的灌溉用水，竟然又要被從水源頭取水，於是，從溪州鄉催生一場護水運動，包含成立自救會、發起連署、召開記者會、坐遊覽車到台北抗議、肉身阻擋怪手。

以及舉辦割水稻、護水音樂等活動、在水圳邊展開近100天靜坐，歷時約1年半，終於在各方協助中，保住莿仔埤圳水源頭的灌溉用水；現場主持人介紹，當年任教國立中興大學的陳吉仲是「護水戰士」參與護水運動，因此，邀請出席10週年紀念活動共襄盛舉。（編輯：黃世雅）1110723

「黑泥季」23日在彰化縣溪州鄉登場，適逢護水運動10週年，邀請農委會主委陳吉仲（左2）共同復刻當年的割稻起義護水行動。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 111年7月23日
「黑泥季」23日在彰化縣溪州鄉登場，適逢護水運動10週年，邀請農委會主委陳吉仲（左2）共同復刻當年的割稻起義護水行動。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 111年7月23日
彰化縣溪州鄉「黑泥季」23日登場，適逢護水運動10週年，農委會主委陳吉仲（前左2）與10年前一起「護水」的農民共同祭天，復刻當年割稻起義活動。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 111年7月23日
彰化縣溪州鄉「黑泥季」23日登場，適逢護水運動10週年，農委會主委陳吉仲（前左2）與10年前一起「護水」的農民共同祭天，復刻當年割稻起義活動。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 111年7月23日
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