北市46校調漲午餐費 教育局：校方自訂

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（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市議員汪志冰表示，高中以下46所學校將漲營養午餐費，恐造成家長額外負擔，市府應提供補助。教育局今天指出，午餐費由各校自訂，調漲須獲家長同意，有提供相關補助。

國民黨北市議員汪志冰發布質詢資料，北市公立高中以下共240校，其中216校提供營養午餐，從106學年度至今，有94校調漲午餐費，平均約新台幣6.2元。

汪志冰說，因應物價波動，111學年度有46所學校調漲營養午餐費，金額從2元至10元，家長約多負擔1300餘元，恐造成額外負擔，北市府應採滾動額外補助措施。

教育局指出，午餐費由各校自訂，可依成本考量與校內意見調整，校方在下學年度招標若需漲價，要以問卷等方式調查家長意願，並回收7成問卷及獲6成以上家長同意，再依調整價格招標，調增上限10元。

教育局表示，110學年度營養午餐費平均55元，而111學年度共46校調漲平均約6元，調漲後餐費為57元，實際餐費由各校招標後訂定。且學校午餐單餐費，除家長自繳也補助16元，包含中央10元、北市府6元，若午餐費57元，廠商備餐金額要73元。

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教育局指出，重視午餐品質並顧及家長負擔，會持續補助營養午餐，像2月間補助國中小校午餐，每週供應3次有機蔬菜及1次有機米，每週補助約30元，另推動學校午餐使用國產溯源三章一Q食材，補助每名學生每餐10元。

教育局表示，針對弱勢學生補助午餐費，國中小在學期間依各校餐費核實補助，高中職補助每人每天55元。110學年度寒暑假補助每人每天50元，考量物價調升與學生寒暑假校外用餐需求，111學年度暑假起調升為65元。（編輯：張銘坤）1110723