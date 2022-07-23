雲西海洋音樂祭登場 逾5000人次參與

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雲林縣政府自23日起一連3個週末在三條崙海水浴場舉辦雲西海洋音樂祭，縣長張麗善（中後白衣者）也到場與民同歡。中央社記者姜宜菁攝 111年7月23日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）雲林縣府從今天起至8月7日一連3個週末在三條崙海水浴場舉辦雲西海洋音樂祭，開幕首日吸引逾5000人次，縣長張麗善今天到場與民同歡，同時歡迎民眾來雲林感受國境之西獨特魅力。

雲西海洋音樂祭從23日起至8月7日一連3個週末在三條崙海水浴場舉辦，金曲歌手輪番歡唱、沙灘排球、水樂園泡泡趴等。今天開幕，超過5000人次參與。

張麗善致詞時表示，今年雲西濱海景點搖身變成音樂會場景，搭配勁歌熱舞、美食市集和海景，結合雲林在地特色，感受國境之西的獨特魅力。

雲縣府文化觀光處長陳璧君提到，音樂祭第2個場域在三條崙海水浴場，以親子遊樂園為主題，包括水樂園泡泡趴，可親水戲水享受夏日清涼，也有挽袖淨灘、輕柔划行欣賞美景的SUP立式划槳體驗、沙灘排球及4場限定的海陸深度微旅行，帶領民眾體驗雲林漁村的人文風情。

三條崙海洋牧場老師廖誌汶推出微醺餐桌，以雲林水產與農作物為食材，端出精心設計菜餚及故事，水保局也推出千人炭烤鮮蚵邀大家品嘗。

雲縣府推出雲東、雲西「類畢旅」及遊雲林抽汽車活動，詳情可上雲林縣政府文化觀光處網站查詢。（編輯：黃世雅）1110723