透天厝髒亂淪鼠窩惹鄰怨 高市府累積裁罰3萬多元

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高雄市三民區一棟屋齡約30年透天厝，約10年前起，屋內獨居者開始將環境變得髒亂，不時飄出惡臭，夏季天熱更嚴重，鄰居苦不堪言。市府相關單位也多次前往關切，高雄市環保局說，今年累積已裁罰新台幣3萬多元。（民眾提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月25日

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄市三民區一棟透天厝遭投訴環境髒亂、有如鼠窩，周邊鄰居受影響，在家放捕鼠籠，半年就抓上百隻老鼠，苦不堪言。高市府環保局說，今年累積已裁罰3萬多元，將盡速聯繫屋主清理。

三民區寶獅里長林昆明今天接受中央社記者訪問表示，里內一棟屋齡約30年透天厝，約10年前起，屋內獨居者開始將環境變得髒亂，屋內凌亂、堆滿雜物，不時飄出惡臭，夏季天熱更嚴重，有時整條巷子都瀰漫臭味，鄰居苦不堪言。

林昆明說，很多蟑螂、老鼠會從這棟透天厝竄出後跑到鄰宅，有鄰居在家裡放捕鼠籠，結果半年就抓到上百隻老鼠，蟑螂也掃出一大堆。周邊鄰居氣憤不已，無奈這名獨居住戶都不理會，也無視市府裁罰，髒亂情形遲遲沒有改善。

據了解，這名住戶是年約50多歲男子，應該無業，全家多年前搬到北部，僅留下男子在屋內獨居，約10年前開始，環境變得愈來愈髒亂，獨居者平常也不會與人互動，鄰居也很少見到他。

對此，高市府環保局副局長高宗永接受媒體聯訪表示，針對此案，環保局已依據違反廢棄物清理法，從今年3月14日到7月22日累積告發13件次、累積裁罰新台幣3萬8700元。

高宗永說，因房屋所有權人居住在外縣市，現有住戶是其親人，聯絡不易，但市府會盡速取得屋主同意後，聯合相關單位依法執行後續清除作業。（編輯：卞金峰）1110725

高雄市三民區一棟屋齡約30年透天厝，約10年前起，屋內獨居者開始將環境變得髒亂，不時飄出惡臭，夏季天熱更嚴重，鄰居苦不堪言。市府相關單位也多次前往關切，高雄市環保局說，今年累積已裁罰新台幣3萬多元。（民眾提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月25日