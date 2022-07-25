看好帷幕牆產業前景 高市開辦設計就業保證班

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）因應產業需求，高市經發局針對高雄大專機械、建築等相關科系學生首度規劃南區帷幕牆設計人才就業保證班，預計8月5日開課，即起開放報名，錄取者享1萬5000元學費全額補助。

高雄市政府經濟發展局看好在地帷幕牆產業發展前景，去年首度與台灣帷幕牆技術發展協會合作開辦南區帷幕牆產業人才培訓班，有34位學員順利結訓。這次針對高雄大專機械、建築等相關科系學生首度規劃南區帷幕牆設計人才就業保證班，即起開放報名，錄取者除了學費全額補助，結訓後直接媒合就業。

經發局長廖泰翔表示，帷幕牆具輕量化優點，也最能展現建築獨特風格，是最受綠建築、超高型商業大樓青睞工法，近年包含高雄車站、高雄流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心等大樓及公共建設均廣泛採用，加上南部持續有相關大型建設，產業發展前景可期，有高度優質人才需求。

他指出，高雄擁有深厚金屬加工基礎，加上中鋼、燁聯、中鋁等企業為帷幕牆產業提供優質上游材料來源，深具產業發展潛力。目前已有高全存、世華金屬、慶橋實業、德冠企業等17家相關產業群聚和發產業園區及大寮一帶，從規劃設計、製造加工、組裝測試、安裝施工到後續維護形成完整產業鏈，未來前景無限。

台灣帷幕牆技術發展協會南部召集人鄭清標表示，目前帷幕牆產業在台灣知名度還不高，業界不易找到優秀人才及培育，為維持產業生產力和競爭力、克服人才不足問題，協會將持續與高市府及在地企業合作，加速南部帷幕牆產業人才培訓，儲備更多優秀在地人才，帶動高雄帷幕牆產業發展。

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經發局招商處今天新聞稿表示，南區帷幕牆設計人才就業保證班，招生對象為大專學院機械、建築、土木、工業設計、工業管理等科系大三、專三以上，以及應屆畢業生優先。

高雄在地大專院校推薦學生免費、高雄市廠商則限1人免費，外縣市廠商酌收新台幣1萬5000元，結訓後媒合就業，8月5日起每週五、六在正修大學土木工程館上課。報名網址https://reurl.cc/d2Ev9y，電話07-3513121#2911諮詢。（編輯：孫承武）1110725