成功市場改建工程廠商解約 北市擬重新發包

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（中央社記者劉建邦台北28日電）台北市市場處今天表示，成功市場改建工程廠商已提解約，將評估因應作法，包含重新發包等，但要跟北市府報告才能確定。北市議員苗博雅說，應注意後續工程狀況。

台北市議會財政建設委員會上午開會，由台北市產業發展局及所屬單位列席報告，社會民主黨籍市議員苗博雅質詢成功市場改建工程目前狀況。

北市市場處長陳庭輝表示，成功市場改建工程廠商在7月22日已解約，市府先前有模擬因應方案，廠商提解約可能原因包含受缺工缺料、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，導致無法繼續施作工程，但解約原因仍待了解，因是委託新建工程處辦理，合約等細節會與新工處討論。

他說，成功市場改建工程還未施作，但因廠商提解約，除總結未完成工項，將評估採另案重新發包、中繼市場用地及臨時建物合法化等方式。

陳庭輝指出，評估找到下個廠商約1至2年，成功市場預定可能至民國115年才能完工，若遇此狀況，初步規劃市場改建工地近社區範圍先綠化、近中繼市場旁擬設停車場，內容仍待與新工處討論，再向市府報告。

苗博雅接著說，廠商提解約，不能把疫情或物料上漲等因素當理由，這也不是北市府責任，若市府歸還履約保證金給廠商，可能讓其他業者效仿，市府應要求廠商賠償。

苗博雅表示，曾聽聞北市府提過不讓成功市場繼續施工，而廠商已解約，且市場改建工程規劃要挖到地下5層，工程難度高，市府應注意後續，否則恐變爛尾樓。

北市成功國宅前的成功市場啟用至今多年，因設施簡陋，北市府規劃改建，市府先前資料顯示，預定主體工程將在113年5月完工、總經費約新台幣9億餘元。（編輯：方沛清）1110728