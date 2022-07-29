沈榮津參訪漁電共生示範場域 號召養殖業者加入

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行政院副院長沈榮津（右4）29日下午在高雄市副市長林欽榮（左3）等人陪同下，參訪高雄市永安區漁電共生示範案場「凱亞養殖場」，沈榮津表示，這次參訪目的主要是顧好養殖漁業基本盤，鼓勵種綠電。中央社記者洪學廣攝 111年7月29日

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）行政院副院長沈榮津今天南下高雄參訪永安漁電共生示範案場，號召養殖業者共同加入「漁電共生」計畫，既可共享發電利潤，也能提升平均漁獲量。

沈榮津下午在中央部會成員、高雄市副市長林欽榮陪同下，參訪高雄永安區的「凱亞養殖場」案場，並舉行「漁電共生推動政策說明會」，會中集結包含農委會、內政部、經濟部相關業務負責人以及地方政府解說政策與推動機制，並請來養殖業者見證案場實績，光電業者分享建置轉型案例，號召養殖業者共同加入「漁電共生」計畫，既可共享發電利潤，也能提升平均漁獲量，真正實現「漁幫電、電幫漁」經濟效益。

沈榮津致詞表示，漁電共生以土地既有用途結合太陽光電設置，兼顧養殖漁業與綠能發展，將可善用綠能資源帶動漁業朝向自動化、智慧化升級。既可加速擴增光電綠能發展，也能強化國內養殖漁業競爭力，目標2025年設置4.4GW。

另外，沈榮津也在會中宣布經濟部與高市府共同辦理「馬上辦」程序精進方案，協助在地民眾加速行政程序，積極促進高雄傳統漁業轉型，開創產業新機。

沈榮津接受媒體聯訪表示，中央部會推動能源轉型，第一個目標就是太陽光電在2025年累計設置20GW，目前已經設置8.75GW；其中自己每週在行政院開會催促推動漁電共生進度，召集各部會針對法規、各地方政府聯合審查等，為的就是要翻轉漁村經濟。

沈榮津說，今天參訪目的主要是顧好養殖漁業基本盤，鼓勵種綠電，「以後種的電會有別人來跟你買」，甚至外銷產品還會被檢視生產過程中是否有使用綠電，所以種綠電是未來的國際趨勢。

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經濟部新聞稿指出，為減緩氣候變遷衝擊及呼應全球淨零趨勢，中央今年3月底提出「2050淨零排放路徑」，其中能源轉型將擴大再生能源設置，最終布建超過60%發電占比。高雄年日照時數高達2100小時，是發展太陽光電的極佳場域。推動實施「漁電共生」以來，已投入開發業者合計已超過280MW，仍有上看600MW土地開發潛力。

凱亞養殖場總面積約7.2公頃，包含室內魚塭與室外養殖，養殖物種包含虱目魚、烏魚、鱸魚、午仔魚、黃金鯧及白蝦等，且全面投入生產履歷認證，創辦人鄭志強更獲得110年度產銷履歷達人殊榮。（編輯：黃世雅）1110729