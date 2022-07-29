高雄髒亂民宅還有頂加、地下室 清潔難度再增加

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市三民區透天髒亂民宅清理作業持續進行中，環保局29日上午出動39人、2部壓縮垃圾車、2部資源回收車、1部消毒車、4台消毒機挺進4樓清潔，目前1到4樓已清出一般垃圾18.45噸、資源回收物1.48噸。圖為清理到一定程度的屋內狀況。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄29日電）高市環保局今天持續清理三民區髒亂民宅，目前已清除1到4樓，共清出18噸多垃圾，但人員卻發現還有頂樓加蓋需清理，且地下室不通風，將先抽風24小時再進入，清潔難度頗高。

高雄三民區透天民宅鼠窩清理進入第4天，市府環保局上午出動39人、2部壓縮垃圾車、2部資源回收車、1部消毒車、4台消毒機挺進4樓清潔，目前1到4樓已清出一般垃圾18.45噸、資源回收物1.48噸。但清潔人員卻在挺進4樓後，發現頂樓竟然還有加蓋的小閣樓，裡頭也還堆積部分雜物，清潔難度又再增加，希望最快能在明天完成。

環保局下午接受中央社記者電訪指出，由於民宅長時間沒有落實環境清潔，地面堆滿雜物，清潔人員連走動都很困難，髒亂清除狀況並不如預期順利；且目前除了已清理的1至4樓，還有剩下地下室，但地下室不通風又缺乏照明，為了人員作業安全，將先強制抽風24小時再進入，清理難度實在超出想像。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保局表示，這幾天在清潔過程中，先後在腳踏車綠色袋子內塑膠袋發現新台幣1009元、外套口袋內發現3000元，總計共找到4009元現金部分，均已轉交給康姓住戶阿姨保管。

至於有市民擔憂這次龐大清潔費用會由全高雄市民買單，環保局則表示，目前還沒估算總清潔費用，後續將依據「高雄市環境維護管理自治條例」第18條規定，移請區公所，向使用人求償清理髒亂物所需費用。（編輯：黃世雅）1110729