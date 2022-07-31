高雄鼠窩宅花5天清除 市府求償開罰共72萬多元

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）高雄市三民區一處鼠窩宅花了5天清理完畢，市府環保局今天說，根據核算，清除處理費用約68萬2745元，加上開出14張罰單共4萬4700元，房屋所有權人及實際居住人需支付約72萬7445元。

環保局26日起清除鼠窩宅，昨天晚上8時許完成任務。環保局對中央社記者表示，預計明天會再到戶外街道進行環境消毒，做最後收尾，還給居民乾淨生活空間。

環保局表示，根據核算，5天下來，相關清除處理費用、清潔人員加班費等，合計共新台幣68萬2745元，將由當地區公所向使用人求償。至於昨天晚間出動的吊車費用1萬8000元，已由康姓住戶家屬支付。

另外，環保局指出，針對鼠窩宅髒亂，自3月14日起至7月26日共開出14張罰單，前13張罰單是針對房屋所有權人未清除建築物，影響公共安全衛生舉發；第14張罰單是7月26日進入現場後，針對實際居住人舉發，總計4萬4700元。

鼠窩宅歷時5天清除完成，環保局共動員239名清潔隊員、垃圾車及回收車將近30車次、吊車1台、消毒機具4台，累計清理31.58噸一般垃圾及2.63噸資源回收物，還有廢棄車輛3部、冰箱、大型魚缸等大型廢棄物。

此外，康姓住戶飼養的2隻寵物貓，已交由市府動保處協助安置照顧，另現場尋獲的現金4009元，也已轉交康姓住戶親友保管。

環保局指出，這棟透天厝長期堆置大量雜物，造成老鼠、蟑螂橫生，嚴重影響附近環境衛生。市府協助環境消毒及強制髒亂清理，當地居民也製作紅布條表達對市府的感謝。（編輯：卞金峰）1110731