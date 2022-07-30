高雄髒亂民宅5天清出24噸垃圾 清潔員忍「蟑螂雨」挺進最後一哩

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高雄市環保局持續清理三民區髒亂民宅，5天來已清出超過24噸垃圾，清潔人員30日挺進頂樓加蓋的5樓，賣力清理堆積如山的垃圾雜物。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月30日

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）高市鼠窩民宅清理進入第5天，環保局共出動約200人次人力，清出24噸多垃圾，清潔人員過程飽受上千隻「蟑螂雨」和鼠患所苦，終於只剩4、5樓部分雜物，最快今晚就能清完。

高雄三民區透天民宅鼠窩清理進入第5天，市府環保局5天來出動約200人次人力，今天又出動42人、2部壓縮垃圾車、2部資源回收車、1部消毒車、4台消毒機，直接挺進5樓，直搗地下室，且首度出動吊車協助吊掛大型傢俱，但面對的依舊是堆疊高度達天花板的紙箱以及填滿空間的雜物。從26日截至今天中午12時，共清出一般垃圾24.07噸、資源回收物2.38噸。

高雄市政府環保局自26日起動員大批人車清理跟環境消毒，原本預計僅要清理1到4樓，但進入後才發現還有頂樓加蓋的5樓跟地下室，增添清潔難度。清潔人員不但要面對垃圾惡臭，還不時有上千隻蟑螂亂竄，甚至下起「蟑螂雨」，一不小心就會掉進衣服；裡面的鼠患更是驚悚，肥大的老鼠不怕人類，不時跟清潔人員對視。

環保局環境衛生管理科人員接受中央社記者電訪指出，目前僅剩4、5樓還有部分雜物待清理，1到3樓跟地下室均已清理完成，最快今天晚間就能清理完成。目前還沒估算總清潔費用，後續將依據「高雄市環境維護管理自治條例」第18條規定，移請區公所，向使用人求償清理髒亂物所需費用，初步了解屋主也願意負擔清潔費。

此外，針對康男聲稱屋子裡有黃金，環保局5天來則僅在腳踏車綠色袋子內塑膠袋、外套口袋內找到現金新台幣5009元，並已錄影存證，轉交給康男阿姨保管。另也找到康男飼養的2隻寵物貓，目前均已請動保處安置在壽山收容所，健康狀況無虞。

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環保局表示，無業58歲康姓住戶家境小康，父親為大學教授，他本來跟家人住在這10多年，但家人遷居北上後，剩康男獨居在4樓透天，水電費由台北家人繳納。他10年多來在屋內堆積雜物，平時睡在1樓廢棄汽車內，髒了就到附近公園洗澡，也會買飼料回家餵食貓咪、老鼠或是附近流浪狗。

不過，附近鄰居飽受鼠患、蟑螂亂竄和惡臭所苦，經多次檢舉都因法規限制不得侵入民宅告吹，直到三民區公所這次以通訊軟體聯繫上屋主康男弟弟、妹妹，取得清除同意，環保局人員才得以破門而入，並將康男強制送醫。（編輯：吳協昌）1110730

高雄市三民區透天髒亂民宅清理作業持續，環保局在1樓發現康姓住戶平時居住的廢棄汽車，協請拖吊車拖走。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月30日