高雄民宅孳生鼠蟑 環保局動員43人1天僅清完1樓

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高雄市三民區一棟透天民宅因長期不打掃，孳生老鼠、蟑螂，環保局出動43名清潔隊員、2輛垃圾車、1部資源回收車、1部消毒車協助進行髒亂清理及環境消毒作業，清潔整天才清完1樓，27日起將加強清潔2至4樓。（高市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月26日

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）高市三民區一棟透天民宅因長期不打掃，孳生老鼠、蟑螂，環保局出動43名清潔隊員、2輛垃圾車、1部資源回收車、1部消毒車清潔整天才清完1樓，明天起將加強清潔2到4樓。

高雄市三民區克武路一處透天民宅因屋內堆放大量雜物，長期不打掃居家環境，造成老鼠、蟑螂孳生，影響鄰近環境衛生。三民區公所下午成立指揮所，邀請市府環保局、警察局、消防局、衛生局、社會局、動保處、里辦公室等單位召開應變會議，並於會後前往現場進行相關處置。

環保局新聞稿指出，清潔隊下午4時許動員43名清潔隊員、2部壓縮垃圾車、1部資源回收車、1部消毒車及4台消毒機，協助進行髒亂清理及環境消毒作業。但僅已清完1樓，預計明天將持續動員加強清理2至4樓，加速現場環境復原。

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環保局表示， 由於民宅屋主住在外縣市，屋內住戶為親人，為安撫住戶心情，市府也聯繫其住在高雄親友共同前往協助，寵物貓則由動保人員協助安置。

環保局長張瑞琿表示，為降低對鄰近住戶影響，維護現場工作人員健康，上午已先行調派清潔隊員前往加強清理屋前水溝、側溝、屋後溝、陰暗潮溼易隱匿處所與防火巷、堆置物髒亂點及騎樓走廊，並於作業前、中、後隨時以漂白水及環境用藥噴藥消毒，減少作業過程蟑螂、老鼠亂竄。（編輯：謝雅竹）1110726