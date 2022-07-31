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高市2掩埋場閒置土地設光電 年提供571戶民生用電

2022/7/31 14:58
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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）為活化閒置的垃圾掩埋場土地，高雄市府將大社、旗山區垃圾掩埋場進行綠美化，設置太陽能板，環保局統計，兩處掩埋場每年可提供571戶民生用電，增加市庫約80萬元收入。

旗山掩埋場是高雄市早期設置掩埋場之一，利用山谷地形興建，面積約3.17公頃，後因焚化廠興建運轉，已於民國105年停止掩埋作業。

環保局規劃旗山掩埋場復育綠美化工程，恢復當地生態，並建置3906片太陽能光電面板，於去年底供電使用。另，大社掩埋場部分閒置土地，也已於109年完成太陽光電設置。

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高雄市政府環保局今天發布新聞稿表示，大社、旗山掩埋場2處太陽能光電系統容量共設置1642.04千瓩，每年發電量約200萬度，共可提供571戶民生用電，估算可增加市庫約新台幣80萬元收入，且可減少約2000公噸二氧化碳排放量。

環保局表示，市府致力活化垃圾掩埋場閒置土地，設置無污染的太陽能光電系統，賦予掩埋場新生命，實現綠能資源再利用，也提供下一代環境教育思維；未來會再滾動式檢討，持續評估將其他掩埋場閒置土地活化再利用可能性。（編輯：陳仁華）1110731

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