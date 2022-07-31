遭指城市外交績效差 新北：林佳龍活在平行時空

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（中央社記者王鴻國新北31日電）民進黨新北市長參選人林佳龍質疑新北城市外交績效差，新北市長侯友宜表示，非常重視國際事務及城市交流；新北市府秘書處說，市府重視實質交流，林佳龍根本活在平行時空。

林佳龍今天出席「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇時質疑新北締結姊妹市和友好城市的數字低，甚至沒有與任何日本城市建立姊妹市關係，並要求侯友宜說明若當選連任是否會做好做滿。

侯友宜接受媒體聯訪針對林佳龍的質疑表示，新北市非常重視國際事務，也非常重視城市的實質交流。疫情嚴峻不能出國，所以特別跟姊妹城市及友好城市，進行捐贈物資及線上論壇，也跟SDGs聯合國的國際城市接軌及交流。

媒體追問有關林佳龍質疑侯友宜若當選連任是否會做好做滿的問題，侯友宜以「我永遠把握當下好好努力，為人民做事」。

新北市政府發言人張愛晶以訊息回應表示「裝睡的人叫不醒，心不在焉的人，更是永遠做不好功課。林佳龍並不在乎要不要趕緊走遍新北29區，好好認識新北市，又回到他的第一志願台北市，對新北市潑泥巴水了。」

新北市政府秘書處發布新聞稿說明，疫情期間，因應邊境管制，新北市將實體活動轉為線上，主辦、參與超過40場國際論壇，與近300個國際城市交流。新北更努力突破，引領潮流，是全國第一個發表聯合國永續發展目標自願檢視報告（Voluntary Local Review，VLR）的城市，獲得許多國際獎項的肯定。

秘書處長饒慶鈺說，市府這麼多的實質城市交流，林佳龍都看不到，再一次證明他對新北市的不用心，以及對外交工作認識的膚淺；防疫期間，城市交流要採多元應變方式，林佳龍根本是活在平行時空。林佳龍不是不用心，就是故意忽略、扭曲，建議趕快了解新北市。

民進黨新北市議員張志豪表示，新北市政府的自我吹噓，貽笑大方。依據新北市政府的資料顯示，市級姊妹市和友好城市數目就是只有10個，就是6都最差！侯友宜的態度應該是檢討，而不是逃避。

張志豪表示，市府發言人不要只想著宣傳與強辯，請先革新市府文過飾非的惡習，拿出改變的勇氣！也請秘書處處長饒慶鈺提出締結與交流細項，交代清楚人事時地物，讓市民了解新北市的國際交流到底做了什麼成果，才是正辦，而不是一再迴避議員的市政檢討和監督。（編輯：李錫璋）1110731