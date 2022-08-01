更多編輯台推薦新聞：
Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK
科技

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機
產經

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機

圖輯／大稻埕情人節天氣佳 煙火交織夜空8萬人驚呼
地方

圖輯／大稻埕情人節天氣佳 煙火交織夜空8萬人驚呼

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

盧秀燕腿傷術後需要引流 三度請假至8/4

2022/8/1 11:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市長盧秀燕因腿傷復發先前已請假2天，上週因手術再向台中市議會請假2天，但因她的傷口目前需要引流，台中市新聞局長鄭照新今天表示，盧秀燕再向議會請假至8月4日。

盧秀燕因為腳傷復發，日前已先請假2天休養，7月27日下午進行手術將腿部髖關節的血塊清出，她也透過臉書向市民報平安，因正值台中市議會定期會期間，她也向議會請假2天。

鄭照新今天在台中市議會定期會前接受媒體訪問表示，盧秀燕手術後恢復順利，不過因為她的傷口目前仍然需要引流，需要時間把瘀血慢慢排出，所以從8月1日到8月4日再向議會請假，未來的復健將依照醫師專業判斷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中市政府指出，盧秀燕今年5月跑行程時，不慎跌倒，起初不以為意，7月發現右小腿腫起來，就醫後發現舊傷復發，先請了2天假休養，但傷勢並未好轉，7月27日，盧秀燕再度告假，當晚手術清除腿部血塊，目前仍住院中。

台中市議會正值定期會期間，此次定期會為盧秀燕這一個任期最後一次的施政報告，經過議會與各黨團協商後，台中市議會將原定7月29日的市府施政報告延後至9月12日。（編輯：謝雅竹）1110801

盧秀燕
台中滷味攤命案 盧秀燕讚勇警不懼險惡搜捕 盧秀燕腿傷手術請假 中市議會施政報告延至9/12
鄭照新
2022金馬經典影展 台中場8月3日登場 總統府駁染疫達1/3 中市府：比例定義界線不同
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族