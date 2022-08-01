維護公共安全 竹縣3處老舊建物消防改善完成

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（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）新竹縣府清查轄內3處老舊複合用途建築物場所，因管理權複雜等因素，導致管理維護困難，場內設備不足影響公安，經消防局輔導及要求消防安全設備缺失改善，今天檢驗皆合格。

新竹縣政府消防局今天發布新聞稿指出，為維護公共安全，縣府清查轄內老舊複合用途建築物場所，包括六福旅社大樓、金寶遊藝場大樓、達生華廈（北美大樓）3處所。

消防局長孫福佑表示，縣府輔導取代處罰，改善過程中，針對老舊建築物缺失，除限期改善外，也提供補助設置住警器、滅火器等設備，讓建築物在完成改善前，能透過替代方案，強化大樓安全性。

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孫福佑說，縣府團隊推動「安心家園」政策，每年提供5000個住宅用火災警報器補助，優先補助給縣內弱勢族群及高風險場所；今年，也針對列管狹小巷道主動提供補助，統計至7月底，住宅場所火災警報器設置率81.03%，住警器也屢屢發揮功效，成功示警數起住宅火警案件，減少民眾財產損失。

對於目前尚未成立管委會的老舊集合住宅，縣長楊文科表示，住戶應對住宅公共安全有所共識，積極推動管理維護，自己的安全自己護，勿讓憾事發生。（編輯：陳仁華）1110801