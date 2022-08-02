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澎縣民政處長許智富請辭 代表民眾黨選馬公市議員

2022/8/2 11:00（8/2 11:36 更新）
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澎湖縣政府民政處長許智富（左）1日請辭獲准，並出任民眾黨澎湖縣黨部主委一職，同時代表參選馬公選區議員。右為民眾黨主席柯文哲。（民眾黨澎湖服務處提供）中央社 111年8月2日
澎湖縣政府民政處長許智富（左）1日請辭獲准，並出任民眾黨澎湖縣黨部主委一職，同時代表參選馬公選區議員。右為民眾黨主席柯文哲。（民眾黨澎湖服務處提供）中央社 111年8月2日
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（中央社澎湖縣2日電）澎湖縣政府民政處長許智富昨天請辭獲准，並出任民眾黨澎湖縣黨部主委一職，同時代表參選馬公選區議員，動向引起地方關注。

民眾黨澎湖縣服務處主任莊國輝透過新聞稿表示，黨主席柯文哲將在13日抵澎，首為許智富造勢，同時宣布民眾黨澎湖服務處升格為縣黨部。而原本獲得提名參選馬公選區議員的莊國輝則將轉戰馬公市第二選區的市民代表，期望民眾黨在澎湖馬公市代與議員都擁有一席之地。

新任黨部主委許智富，現僅42歲，曾擔任西嶼鄉公所秘書、澎湖縣政府副縣長、建設處長、民政處長等要職，行政歷練完整，地方經營深厚，符合民眾黨青年參政的形象，頗獲柯文哲欣賞，爭取出任縣黨部主委和參選議員。

澎湖縣政府民政處前、後任處長許啟川與許智富，將分別投入年底的澎湖西嶼鄉長與馬公選區議員選舉，在地方政壇引人注目。（編輯：謝雅竹）1110802

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