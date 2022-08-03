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將軍村修復採購程序遭質疑 竹市府：正當合法

2022/8/3 17:03
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（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）新竹市議會今天針對「將軍村二期修復工程」進行市政考察，其中採購程序是否採限制性招標遭到質疑。新竹市政府回應，皆依相關法規辦理，一切正當合法。

議員林耕仁在市政考察時提出疑問，包括規劃設計和監造是否又採限制性招標、建築師過去是否有古蹟修復經驗等。

對此，新竹市政府發聲明稿表示，將軍村修復相關工程均依政府採購法規定，限制性招標是正當採購程序，為全台各縣市政府常用的採購方式，只要調出電子採購網的資料，就可得知新竹市並非特例。

市府指出，有關限制性招標皆依據政府採購法相關規定及行政院公共工程委員會所制定之「採購業務標準化作業流程及控制重點」辦理，且將軍村修復工程相關主要標案皆經公告招標程序，公開徵求廠商投標後，再經專業委員評選，並非由市府指定廠商。

市府表示，新竹市重大建設會報各專業委員絕無介入招標作業程序，依採購法相關規定，且歷次會議皆請政風單位出席監督。

市府表示，修復工程的建築師曾泊銘過去曾參與修復國定古蹟台北機廠東側建築群、歷史建築國立歷史博物館修復再利用等經驗。（編輯：張銘坤）1110803

林耕仁
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