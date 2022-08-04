化解燕子大軍「實彈空襲」 頭份里民爭取電纜地下化

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苗栗縣頭份市尖山里尖豐路一帶每到夏季傍晚，電線上總聚集密密麻麻的燕子棲息，不時從天而降的排泄物令居民困擾不已，地方向台電爭取電纜地下化，希望問題能獲得緩解。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年8月4日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣頭份市尖山里尖豐路一帶每到夏季傍晚，電線上總聚集密密麻麻燕子棲息，不時從天而降的「實彈空襲」令居民困擾不已，地方向台電爭取電纜地下化，盼緩解被鳥糞所苦的日子。

頭份市尖山里尖豐路段，每逢夏季一到傍晚，空中總會傳來嘰嘰喳喳聲響，伴隨大批燕群飛來聚集，抬頭看，每條電線都有燕子排排站，密密麻麻數量初估至少數千隻，景象驚人。

以往民眾多將家燕視為益鳥，認為會帶來吉祥好運，不過，燕子大軍不時排出糞便從天而降，卻為當地里民帶來困擾。

地方居民表示，20、30年來，每到4月至7月，傍晚出門都得小心頭頂會遭「實彈空襲」，露天停放的車輛，車頂也必定沾黏燕子排泄物，每天都得清理，或是要把車開往遠處停放。

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頭份市尖山里長林春旺今天接受中央社記者電訪表示，為數眾多的燕子在高處乘涼，產生大量排泄物，沿著電纜線下方的馬路經常布滿排泄物白點，除了氣味難聞，也有衛生疑慮，許多鄉親反映已久。

林春旺指出，透過頭份市民代表譚金榮、立委徐志榮秘書等，向台電爭取電纜地下化，經台電會勘多次，也為了經費、變電箱基座位置、路權開挖申請等問題協調2、3年，台電日前已同意先就尖豐路段約200公尺範圍施作，移除電桿，希望問題能獲得緩解。（編輯：陳仁華）1110804