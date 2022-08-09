高雄三寶媽載子沿路哭訴借錢 社會局：已介入輔導

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網友在臉書（Facebook）社團發文指出，4日發現一名三寶媽背著約6月大女寶寶騎車到處借錢，且其中一名小孩還坐在車上洗衣籃裡。無黨籍高雄市議員黃捷表示，已請社會局介入了解這起疑似不當照顧事件，目前評估孩子身體狀況無虞，已協助安排入住旅館。（黃捷提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月9日

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）高雄一名三寶媽日前騎車背女嬰到處借錢，且哭訴老公車禍住院、沒錢買奶粉。社會局今天表示，目前已介入輔導；無黨籍高市議員黃捷則稱，目前小孩已協助安排入住旅館，健康無虞。

一名網友5日在臉書（Facebook）社團「高雄大小事」發文指出，4日下午發現一名三寶媽背著約6月大女寶寶騎車到處借錢，且其中一名小孩還坐在車上洗衣籃裡，她稱老公車禍住院沒有收入，連奶粉尿布錢都沒有，事件引發網友關注。

對此，高雄市政府社會局副局長葉玉如上午接受媒體聯訪表示，社會局社工目前已介入輔導，掌握孩子受照顧情形，未來將持續連結相關資源穩定生活。

黃捷發布訊息指出，上週接獲民眾陳情，指一名媽媽用洗衣籃載3個寶寶，頂著炎熱天氣騎車四處向路人借錢，且聲稱老公開刀，家裡沒有經濟來源，小孩已經餓好幾天，借錢範圍橫跨三民到鳥松等區，令人不捨。

黃捷表示，經向社會局了解後，發現三寶爸先前因對孩子施暴，被依兒少法通報送辦，家庭狀況不好，每月育兒津貼也多為繳交房租使用。

黃捷說，已經請社會局介入了解這起疑似不當照顧事件，目前評估孩子身體狀況無虞，已協助安排入住旅館，並請社工持續關心這個案件，今天會再做家訪，確認孩子後續照顧計畫。（編輯：陳仁華）1110809