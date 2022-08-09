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虎尾中元普渡8/12舉行 估湧入萬人市區交管

2022/8/9 17:18
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（中央社記者蔡智明雲林縣9日電）雲林縣虎尾鎮年度盛事「中元普渡慶典」12日舉行，預計吸引萬人參與，警方將在普渡區及重要路段交管，避免市區交通打結，用路人需依指揮行車。

雲林縣警局虎尾分局今天發布新聞稿表示，每年虎尾「中元普渡慶典」吸引大批人潮參與，今年適逢星期五小週末，預計人潮比往年多，會有數萬人擠進虎尾。

避免市區交通打結，虎尾分局指出，12日在光復路與弘道路、新生路與中山路口、林森路沿線及中正路等重要路口執行交管。

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虎尾分局表示，由林森路往西螺方向用路人可左轉工專路，經北平路、光復路、文科路出虎尾市區；前往台78線快速道路或土庫的用路人可循文科路外環道走，避免進入市區造成壅塞。

虎尾分局為確保活動安全平順，亦加強防搶、防竊等任務，確保民眾生命財產安全。同時也呼籲各承辦活動單位，嚴禁在普渡活動中有妨害風化或違反善良風俗情事，警方將全力蒐證查察，若有違法情事，依法嚴辦。（編輯：郭諭儒）1110809

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