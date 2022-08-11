嘉義民雄大士爺祭18日登場 打造天顏傘平安街

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嘉義民雄大士爺祭去年因COVID-19疫情縮水舉辦，今年恢復往年規模，18日起連3天展開盛大祭典，廟方並特別打造「天顏傘平安街」。中央社記者蔡智明攝 111年8月11日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）嘉義民雄大士爺祭，去年因COVID-19疫情縮水，今年恢復往年規模，18日起連3天舉辦盛大祭典，祈求國泰民安，大士爺廟特別打造「天顏傘平安街」，讓人人可化身網紅，美拍得平安。

嘉義縣文化觀光局與民雄大士爺廟今天召開記者會，縣長翁章梁與大士爺廟董事長周漳炎一同宣告18日至20日舉辦大士爺祭活動。

周漳炎致詞說，去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，取消周邊活動，今年恢復往年規模，15日先有「迎大士踩街遊行」，18、19日邀請無双樂團、神棍樂團及嗨翻女孩表演。

周漳炎表示，今年還特地在大士爺四周設置吸睛的裝置藝術，打造「天顏傘平安街」、「天顏拍照打卡牆」，透過不同手法呈現在地人文特色，讓人人可化身網紅，美拍得平安。

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翁章梁接受媒體聯訪表示，大士爺祭是全台知名農曆7月普度祭典，每年此時才能看到開光點眼9尺3吋的紙糊大士爺（鬼王），在廟中正殿執行3天監普任務，然後火化，透過儀式讓百姓求得平安；大士爺祭已有百年以上歷史，這活動值得推廣，因此縣府近幾年都與大士爺廟合辦祭典。

文化觀光局長許有仁表示，民雄大士爺廟是當地信仰中心，大士爺是觀音大士化身，在鬼月（農曆7月）時，以鬼王形體出現，鎮壓、普度孤魂野鬼，是嘉義縣重要民俗與文化資產。（編輯：陳仁華）1110811

嘉義縣文化觀光局與民雄大士爺廟11日舉行記者會，縣長翁章梁（中）與大士爺廟董事長周漳炎（左4）等人會中共同宣告今年大士爺祭恢復以往規模，將自18日起至20日一連3天熱鬧展開。中央社記者蔡智明攝 111年8月11日