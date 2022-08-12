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屏東水溝有鱷魚 警消合力圍捕

2022/8/12 14:49（8/12 15:01 更新）
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屏東縣萬丹鄉泉興路旁水溝內11日晚間出現一隻約1.5公尺長的鱷魚，警消獲報合力圍捕，順利將鱷魚束縛帶回，縣府農業處初判為眼鏡凱門鱷。（屏東消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年8月12日
屏東縣萬丹鄉泉興路旁水溝內11日晚間出現一隻約1.5公尺長的鱷魚，警消獲報合力圍捕，順利將鱷魚束縛帶回，縣府農業處初判為眼鏡凱門鱷。（屏東消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年8月12日
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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）屏東縣萬丹鄉泉興路的水溝內，昨晚出現一隻約1.5公尺長的鱷魚，警消獲報合力順利圍捕，縣府農業處初判為眼鏡凱門鱷。

臉書（facebook）「屏東縣萬丹鄉交流地」社團，有民眾張貼鱷魚照片，寫著「新庄出現鱷魚，體型不小，怕有其他隻，各位村民晚上出門散步多家留意」，引發民眾熱議。

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屏東縣消防局今天發布訊息指出，昨天晚間11時許，接獲在萬丹鄉泉興路旁水溝有一隻約1.5公尺長的鱷魚，派遣萬丹分隊1車2人前往，消防人員利用網子及繩索，將鱷魚束縛，先行帶回分隊放置，後續交由農業處處理。

縣府農業處告訴中央社記者，初步判斷為一隻眼鏡凱門鱷，高姓飼主主動跟聯繫後已經帶回。目前已對飼主開出勸導單，也提姓飼主，鱷魚是危險動物，要做好籠舍管理，後續將進一步了解是否有疏縱疑慮。（編輯：吳協昌）1110812

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