高雄公有市場屋頂種電 16處年發電量上看299萬度

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為落實配合中央能源轉型政策，高雄市政府繼110年完成8處公有市場屋頂太陽能光電設置，加上原本旗后觀光市場已於100年設置，111年預計再完成7處，16處市場年總發電量將達299萬度。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月18日

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）高雄市政府今天指出，繼去年完成8處公有市場屋頂太陽能光電設置，加上原本旗后觀光市場已於民國100年設置，今年預計再完成7處，16處市場年總發電量將達299萬度。

高雄市政府經發局今天新聞稿指出，市長陳其邁為落實配合中央能源轉型政策，上任後即指示市府跨局處成立「高雄市綠電推動專案小組」，明確訂定推展漁電共生、光電屋頂等5大任務及6年設置1.25GW太陽光電裝置目標。

經發局長廖泰翔今表示，市府以創能、節能及儲能三大面向推動綠電，考量高雄日照充足並有產業基礎，以太陽光電建置為推動綠電主軸，訂定6年設置1.25GW、年發電量12.77億度目標，完成後每年將可減碳241.49萬噸，降低對石化燃料依賴及空氣污染，更將帶動新台幣625億元綠能產值。

經發局配合綠電小組目標，去年盤點轄內公有市場屋頂現況，公開標租後完成鼓山第一、前鎮第二、旗山第一、岡山文賢、龍華、中興、大樹及武廟等8處市場屋頂太陽能光電設置；今年將再完成苓雅、果貿、彌陀、六龜、甲仙、興達港特定區、梓官第二等7處公有市場，加上原本旗后觀光市場已於100年設置，累計年發電量將達299萬度。

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經發局指出，市場屋頂設置太陽光電不僅響應綠電，更能讓室內溫度降低3至5度，有效減少風扇及冷氣等電費開銷，好處眾多；且承攬太陽光電設置的廠商提供屋頂防漏水20年保固，售電盈餘也將提撥7%挹注市府財政，並回饋市場作為環境清潔維護、場域修繕使用，持續開源節流、節能減碳。

苓雅公有市場自治會長黃朝欽說，屋頂完成「種電」後不僅改善雨天滲漏水問題，面對夏日高溫，市場內比之前更涼爽舒適；此外，回饋機制提供地板清潔、裝設監視器等改善經費，讓購物環境更乾淨清爽且安全，攤商及顧客都很有感。（編輯：黃世雅）1110818