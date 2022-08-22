議員質疑台北燈節爭議 柯文哲：一、二審都勝訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸、陳怡璇台北22日電）網紅四叉貓爆料說2018台北燈會有一個「5000萬元的黑洞」，多名台北市議員今天質詢問是否真有此事？台北市長柯文哲說，欠錢就繳了，且此案北市府一、二審都勝訴。

民眾黨主席、台北市長柯文哲20日批評高雄燈會放無人機花新台幣8億元預算惹議；高雄市政府表示，無人機為總預算4.7億元中的一項，柯文哲說法是「胡扯」。

另，網紅四叉貓昨晚也在臉書發文爆料，指柯文哲在2018燈會搞出一個「5000萬元的黑洞」，因正逢2018年市長大選，便派出市府專員賴彥霖試圖安撫欲鬧大的廠商。

對此，國民黨台北市議員汪志冰今天在台北市議會專案報告質詢問到，柯文哲指高雄燈會預算黑洞約8億元，是否有憑有據，若有就應按鈴檢舉，以及四叉貓也揭露2018台北燈會預算從4000多萬元增加到9000多萬，同樣有小黑洞，到底是高雄或台北有問題？

國民黨市議員應曉薇也說，針對2018台北燈會採購案爭議，法院判決書內容提到賴彥霖是以個人身分而非北市府和廠商對談，認為賴彥霖應送廉政署調查，否則憑什麼可以個人身分和廠商對話？且說法院審查的是弊案，廉政署則是針對公務員的言行進行調查。

民進黨市議員洪健益緊接著問到，針對賴彥霖在2018年12月12日去和廠商說不要爆料北市府欠5000萬元，到底有無此事？以及北市府是否真的欠錢沒還？若無欠錢就應對賴彥霖提告，且質疑若無利可圖，賴彥霖為何要承諾廠商還錢和介入此案。

柯文哲答詢表示，針對高雄燈會預算部分，自己講話有不精確的地方，不是無人機花費8億元，而是無人機加其他活動項目共約8億元；另，2018台北燈節一案，已經和廠商進入司法程序，且北市府一、二審都是勝訴，出錯機會應該不高。

至於是否要將賴彥霖送廉政署調查？柯文哲說，賴彥霖已經送法院審查，且由法院審理中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

柯文哲隨後也表示，其實這件事情自己都不曉得，是這一、兩天才聽到這個消息，且最驚訝的是這非賴彥霖的業務，賴彥霖怎會和此事有關，「你現在問我一定說沒有（欠錢）...應該都付了吧」，欠錢就繳了，這個事情自己是不知道，不曉得發生什麼事。

台北市觀傳局隨後也透過新聞訊息補充說明，有關外界討論2018台北燈節一事，當時局內委由槮凌股份有限公司所做事項已結算付款，也已於民國108年與廠商達成共識並完成調解，但民國109年、110年廠商再提民事訴訟，第一、二審皆由法院審理判定廠商敗訴，廠商於今年6月再提三審上訴。（編輯：張銘坤）1110822