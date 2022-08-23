八二三64週年 柯志恩籲對岸勿動不動軍機犯台

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）八二三砲戰64週年，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，八二三砲戰是象徵和平的起始點，歷史不能遺忘，也呼籲對岸保持和平，不要動不動軍機犯台，台灣人無法接受。

柯志恩及多名國民黨高雄市議員參選人今天到苓雅區八二三台海戰役紀念館，緬懷當年戰役犧牲官兵。柯志恩說，記憶不能被遺忘，八二三砲戰是象徵和平的起始點，如果當年這一役沒守下來，就不會有台灣的和平、繁榮和民主自由。

柯志恩表示，任何戰爭都不會有贏家，台灣在過去嚴峻環境都可以挺下來，現在也絕對可以挺得下去，這也是所有中華民國人民的決心，呼籲對岸保持和平，不要動不動軍機犯台，對台灣有很多威脅，這台灣人是無法接受的。

柯志恩並指，執政者也要有智慧處理問題，不論是任何溝通、外交等方式，海峽兩岸一定要取得和平穩定的發展，戰爭解決不了任何問題。

對於台南殺警案，柯志恩接受媒體聯訪時說，看到電視上員警年輕的臉龐，感到非常痛心，警察在執勤時發生這種情況，太多事情要檢討，為何外役監逃犯逃跑了，卻沒有警覺，還有多少逃犯在外，這件事要徹底追查。

柯志恩說，太多殺警、襲警案件發生，在警察使用警械方面，顯然目前法令出現一些問題，對於警械使用的相關法令，應該要通盤檢討，確保不再發生憾事。

台北市長柯文哲日前以民眾黨主席身分到高雄替黨籍議員參選人助選，由於民眾黨未推出高雄市長參選人，被問到是否支持其他黨派參選人時，柯文哲未明說，但強調要堅持財政紀律。

對此，柯志恩說，對柯文哲說的堅守財政紀律，深有同感，這也是一個成功的市長應具備的基本條件。自己當然希望得到更多人支持，但在市議員選舉中，國民黨和民眾黨有競合關係，她一定力挺國民黨市議員參選人無庸置疑。（編輯：謝雅竹）1110823