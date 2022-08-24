發表縣政建設專書 新竹縣府：奠定未來30年基礎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹縣政府24日舉辦縣政專書「定礎：科技首都 幸福竹縣」發表會，縣長楊文科（左2）表示，書中記錄了縣府團隊推動縣政建設的困境與成果，國民黨桃園市長參選人張善政（左）、宣捷集團創辦人宣明智（右2）到場站台支持。中央社記者郭宣彣攝 111年8月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）新竹縣政府今天舉辦縣政專書「定礎：科技首都 幸福竹縣」發表會，縣長楊文科出席致詞表示，此書記錄縣府團隊推動縣政建設的困境與成果，也讓民眾了解縣政團隊的工作內容。

國民黨桃園市長參選人張善政、宣捷集團創辦人宣明智，以及立法委員林思銘等人今天出席發表會，張善政致詞說，新竹縣這些年持續在進步，看得見新竹縣的轉變，相信未來發展會更好。

楊文科表示，縣政專書「定礎：科技首都 幸福竹縣」，定礎的意義就是奠定基礎，從他上任後，打造竹縣願景，包含文化、科技、智慧城，完成與推行所有奠定基礎的工作。

他指出，縣內的十大交通建設，以及綠色海岸風景遊憩計畫，至今已有規模或陸續看見成績，這是縣府團隊努力的結果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楊文科說，除了奠基外，也加速地方生活圈的發展，並透過文教與福利的完善規劃，落實老、中、青、幼都能被好好照顧，打造縣民心中文化、科技、智慧城的願景。

新竹縣政府提供新聞資料表示，這些年新竹縣透過基礎建設與產業脈絡整合，推動科技智慧再造，為這座城市奠定未來30年基礎，竹縣也從軟體與硬體的各面向升級，提供居民所需生活服務，要帶給縣民幸福宜居的永續城市。（編輯：李錫璋）1110824