中火遭中市府裁罰6000萬提告 台電更一審敗訴

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（中央社記者蘇木春台中25日電）台中火力發電廠3年前遭中市環保局查出放流水硼超標，被裁罰新台幣6000萬元，台電公司不服提起行政訴訟，更一審日前判台電敗訴；台電公司表示，已新建廢水處理場，並符合標準。

台中高等行政法院判決書指出，台電公司台中火力發電廠於民國108年9月及10月間，經台中市環保局因違反水污染防治法，裁罰6000萬元。

台電公司經提起訴願遭駁後提起行政訴訟，台中高等法院於109年判決訴願決定及原處分均撤銷後，台中市環保局提起上訴，最高行政法院今年2月間判決發回更審，台中高等行政法院8月19日判決駁回，維持原裁罰處分結果，可上訴。

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台中市政府今天發布新聞稿表示，中市環保局108年時曾稽查中火3個放流口，測得「硼」超過放流水標準24、26、28倍，中市府依水污染防治法規定，針對各放流口分別裁處最高罰款2000萬元，合計裁處6000萬元，法院判決結果代表中市府處分適當。

台電公司透過文字稿表示，為改善發電過程中產生廢水排放，台中電廠已於108年完成新建廢水處理場，廢水處理能力已大幅提升，符合國家加嚴標準。針對法院判決，會在收到判決書後，依判決理由研議後續處理方式。（編輯：黃世雅）1110825