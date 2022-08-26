企業贊助瑪利亞基金會 捐快樂襪挺醫護人員

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）瑪利亞社會福利基金會推出快樂襪受到企業響應，承諾賣1雙就捐1雙挺醫護人員，今天捐出1000雙，而台中市醫師公會也加碼1000雙，共2000雙快樂襪轉贈醫護人員。

為了提供身障孩子更多自立機會，瑪利亞基金會推出快樂襪買1捐1活動，康倪化妝品公司董事長林燕雪承諾只要消費者購買1雙就相對捐出1雙挺醫護人員，鼓勵在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間辛苦的醫護人員。

由於快樂襪銷售滿1000雙，康倪兌現承諾，贊助1000雙給醫護人員，台中市醫師公會得知這項義舉，也相對加碼1000雙挺醫護人員，這場暖心捐贈儀式上午在台中市愛心家園舉行，台中市醫師公會將轉贈2000雙快樂襪給醫護人員。。

林燕雪表示，對於每雙快樂襪是利用2支回收寶特瓶所織造，具有環保意義，肯定瑪利亞學員認真努力的工作態度，除了捐贈醫護人員快樂襪，還加贈醫護人員保養品試用包，讓長時間戴口罩的醫護人員，也能照顧皮膚。

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台中市醫師公會理事長陳文候指出，這項活動最大意義是要響應瑪利亞基金會，對重度障礙者獨立的教導，可以協助重返社會，貢獻心力，瑪利亞教導學員學習一技之長能在社會上發揮個人能力，回饋社會，很鼓勵這樣的活動，也予熱烈響應。

瑪利亞基金會董事長鄭若瑟強調，今天是瑪利亞基金會感動又感恩的日子，希望學員這輩子都能過得好，整個團隊都在思考如何讓他們有工作，對社會有價值，快樂襪也可以推廣給所有身障朋友，幫助他們有更多的就業機會。（編輯：謝雅竹）1110826