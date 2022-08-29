道明中學維持7時30分到校引爭議 高雄市教育局赴校了解

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）道明中學通知學生新學期維持7時30分到校，遭疑違反教育部新規。校方說明因是完全中學，校車統一在7時30分前到，高中則8時後始記出缺勤。高市教育局表示將到校確認爭議。

高中即將於30日開學，依教育部公布新制，每週可實施全校集合活動（例如朝會升旗）的天數為「至多1日」，其餘天數，也就是每週至少4天，由學生自主規劃運用，學生可於第一節上課前（約上午8時10分）到校即可。

不過，蘋果日報報導，接獲學生家長投訴，高雄私立完全中學道明中學發布通知書通知家長，學校決議在尊重政策原則下，仍維持7時30分到校。

道明高中主任秘書李忠義接受中央社記者電訪說明，因為學校為完全中學，校車同時接送國、高中同學，也有不少家長同時有孩子在就讀國、高中，因此校車須配合國中上課時間，安排在7時30分前到校，為了照顧孩子，班導師也全部維持在7時30分到班。

至於學生到校時間，李忠義說，高中生如果是自行上學，8時前到校都不會有任何懲處，也不會列入出缺勤紀錄。新制自8月1日上路，學校暑輔也正好是8月1日到24日，這期間高中生只要有先向老師報備，第一節課開始前到校，都沒有受懲處，不過同學實際到校時間，狀況每班不同，不太一定。

道明中學也發布新聞稿指出，已於111年8月29日召開校務會議，學生聯合會新舊任會長、學生代表都有參加，由校長林耀隆進行詳細說明，學生代表也知悉學校規劃。學校後續將充分宣導親師生周知，讓家長及學生均能理解學校用意。

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對此高雄市政府教育局指出，已於5月20日轉知主管高中職校教育部新規，6月23日、8月18日也分別於學務主任會議、校長會議宣導，在校作息時間規劃，親師生應充分溝通，並尊重學生意願及自主運用規劃。

對於道明中學在校作息時間規劃、實務執行疑義案，教育局表示，為釐明爭議處並維護學生權益，已函請校方務必遵循注意事項外，也將到校確認爭議所在。（編輯：孫承武）1110829