高市加速脫煤減碳有成 空品良率歷年最佳

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高雄市環保局推動脫煤減碳管制各項污染源，110年減煤179萬噸，為109年3.4倍；環保局長張瑞琿表示，面對氣候變遷，2050淨零排放已是全球共識，高雄市將於9月1日舉辦「高雄2050淨零及循環經濟國際論壇」。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月30日

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）高市環保局推動脫煤減碳管制各項污染源，去年減煤179萬噸，為2020年3.4倍；空品良率至今年7月底，高市AQI≦100（空品指數）比例85.2%、PM2.5手動測站濃度16.7μg/m3，為歷年最佳。

「淨零排放」已是全球熱門關心議題，隨著氣候變遷日益嚴峻，台灣訂定2050年要達到淨零排放。高雄市長陳其邁上任後，即針對固定、移動及逸散污染源推出多項管制措施，並於2020年加入「脫煤者聯盟」，加速脫煤減碳。

高雄市政府環保局新聞稿指出，環保局推動管制措施包括要求興達電廠秋冬燃煤機組停2減2，在供電無虞下，2部機組降載提升至35%及擴大減煤時間30天；定期召開減煤會議，要求汽電共生業者滾動盤點減煤措施及配合秋冬減煤，8月份會議決議今年減煤目標量由36.7萬噸提升至56.8萬噸；預估2025年興達電廠燃煤機組全面除役及汽電共生脫煤後，將減少用煤量725萬噸，相當於825萬噸CO2e。

環保局統計，高市去年減煤179萬噸，為2020年3.4倍。統計至今年7月底，高雄市AQI≦100比例85.2%、PM2.5手動測站濃度16.7μg/m3，均為歷年最佳，並朝向連續3年AQI≦100突破8成邁進。

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環保局長張瑞琿表示，面對氣候變遷， 2050淨零排放已是全球共識，高雄市掌握世界脈動及趨勢，將於9月1日舉辦「高雄2050淨零及循環經濟國際論壇」，邀請國內外產、官、學代表共同宣言「城市及產業淨零倡議」，並針對「循環經濟」及「淨零排放」兩大主題進行研討，尋求最佳淨零途徑。

環保局表示，高雄碳排減量雖已超前國家同期目標，仍將積極透過能源、產業、生活、社會轉型四大策略加速減碳腳步，其中能源轉型更是市府推動主軸，以增氣、減煤、展綠為原則，除要求電廠、汽電共生廠擴大減煤、配合降載外，在綠電部分，推動6年1.25GW太陽光電計畫，在提供產業、民生穩定用電之餘，更降低電力排碳係數，減少碳排放量，進一步改善高雄市空氣品質。（編輯：謝雅竹）1110830