民進黨南市議員1選區提名爭議 劉米山獲徵召

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（中央社記者張榮祥台南1日電）民進黨在台南市議員選舉第1選區參選人劉米山、蔡宗翰提名出現爭議，劉米山今天下午證實，已接獲黨中央徵召通知，預定明天登記；蔡宗翰則深表遺憾，將提出行政訴訟。

劉米山、蔡宗翰提名爭議起於蔡宗翰在第1選區（後壁區、白河區、東山區、鹽水區、新營區、柳營區）初選民調勝出，但遭人檢舉涉及選舉手法不當，黨中央6月通過公告2022年直轄市議員提名人選時，暫緩公告提名蔡宗翰。

民進黨中常會昨天裁示由台南市黨部評議委員會開會討論；但市黨部評委會今天因評委出席人數不足而宣告流會，再交回黨中央處理。

現任台南市議會民進黨團總召的劉米山下午證實，已接獲黨中央徵召通知，且派人趕往中央黨部領取政黨推薦書，預定明天前往台南市選舉委員會登記參選。

蔡宗翰則對此結果發布聲明深表遺憾，將提出行政訴訟。蔡宗翰說，自己是民進黨辦理初選以來首名通過民調卻未獲提名的參選人，這將是民主制度的污點。（編輯：黃世雅）1110901