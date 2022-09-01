更多編輯台推薦新聞：
影片／上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧
科技

影片／上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧

大谷翔平3分砲逆轉勝 大聯盟首位連2年30轟日本球員
運動

大谷翔平3分砲逆轉勝 大聯盟首位連2年30轟日本球員

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰
國際

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
永豐銀行勸誘客戶借錢投資 金管會重罰1800萬、總經理暫停職
首頁 / 地方
民進黨
新聞專題
民進黨3/300
首頁 / 地方

民進黨南市議員1選區提名爭議 劉米山獲徵召

2022/9/1 16:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南1日電）民進黨在台南市議員選舉第1選區參選人劉米山、蔡宗翰提名出現爭議，劉米山今天下午證實，已接獲黨中央徵召通知，預定明天登記；蔡宗翰則深表遺憾，將提出行政訴訟。

劉米山、蔡宗翰提名爭議起於蔡宗翰在第1選區（後壁區、白河區、東山區、鹽水區、新營區、柳營區）初選民調勝出，但遭人檢舉涉及選舉手法不當，黨中央6月通過公告2022年直轄市議員提名人選時，暫緩公告提名蔡宗翰。

民進黨中常會昨天裁示由台南市黨部評議委員會開會討論；但市黨部評委會今天因評委出席人數不足而宣告流會，再交回黨中央處理。

現任台南市議會民進黨團總召的劉米山下午證實，已接獲黨中央徵召通知，且派人趕往中央黨部領取政黨推薦書，預定明天前往台南市選舉委員會登記參選。

蔡宗翰則對此結果發布聲明深表遺憾，將提出行政訴訟。蔡宗翰說，自己是民進黨辦理初選以來首名通過民調卻未獲提名的參選人，這將是民主制度的污點。（編輯：黃世雅）1110901

蔡宗翰
花蓮金針花季開跑 預計8月中旬後盛開 縱谷缺海風熱爆 玉里二期稻作插秧期調節水源分配
劉米山
民進黨台南聯合輔選中心成立 力拚全壘打
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
鄭寶清登記參選 鄭文燦：不要低估民進黨支持者