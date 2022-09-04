蔡其昌推新住民政見 設新住民事務科擴大服務

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（前中）新住民姊妹後援會4日成立，蔡其昌提出4項新住民政見，包括在市府成立「新住民事務科」擴大服務新住民。中央社記者郝雪卿攝 111年9月4日

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌新住民姊妹後援會今天成立，蔡其昌提出4項新住民政見，包括在市府成立「新住民事務科」擴大服務，也要加碼獎勵金，鼓勵新住民考取證照。

蔡其昌新住民姊妹後援會下午在蔡其昌競選總部舉辦成立大會，立委何欣純、林靜儀、羅美玲及民進黨婦女部主任許嘉恬、新住民委員會委員林娣妮都出席，現場有來自柬埔寨、印尼、緬甸、越南及馬來西亞的新住民到場參加，一起為蔡其昌加油打氣。

蔡其昌致詞時指出，這次被提名選市長，心願也要跟著變大，新住民來到台中，有很多的事情需要市政府協助，他承諾，上任後將會成立「新住民事務科」，由專責的機構來為新住民服務，讓大家在面對政府的時候更容易、更方便。

其次，會把移民署鼓勵新住民證照考取的獎勵金再加碼，讓大家在這座城市更好就業；第三，要讓新住民服務中心質量強化再升級，成為功能更多元、更照顧新住民的據點；第四，東協廣場4年來軟硬體都沒有顯著提升，反而越來越沒落，未來要投入更多資源，推廣新住民的文化、美食。

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林靜儀說，希望蔡其昌能夠當選市長，未來讓新住民姊妹在台中能夠有專業的窗口來協助創業，也能推動新住民語言特色教學，讓新住民能夠有進入校園教導孩子們這些文化的機會，自己也會在中央攜手爭取資源，照顧更多新住民朋友。

何欣純則與新住民姊妹高呼各國的「凍蒜」母語，懇託大家年底選擇蔡其昌，一起努力讓台中更好，讓所有新住民的姊妹們、家人們有更進一步的照顧，讓新住民在學校教育制度、經濟發展方面有更全面的發揮。（編輯：黃世雅）1110904